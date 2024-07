Europameister Spanien ist in Madrid gelandet

Nach ihrem Sieg bei der EM will die spanische Fußball-Nationalmannschaft den eigenen Fans die Trophäe präsentieren. Vor der großen Party stehen aber noch wichtige Termine an.

Einen Tag nach ihrem Sieg im Finale der Europameisterschaft ist Spaniens Fußball-Nationalmannschaft in der Hauptstadt Madrid empfangen worden. Der Europameister landete am Nachmittag am Flughafen in Madrid.

König Felipe empängt EM-Helden

Am Abend empfängt dann König Felipe VI. die Mannschaft in seiner Residenz im Zarzuela-Palast. Der König hatte bereits beim Finale am Sonntagabend in Berlin mitgefiebert und den Spielern nach dem 2:1-Sieg gegen England bei der Pokalübergabe gratuliert. Dabei reichten ihm die Spieler auch die silberne EM-Trophäe, die Felipe in die Höhe reckte.

Dann startet Partyprogram

Auch Ministerpräsident Pedro Sanchez und seine Regierung empfangen die Europameister in seinem Amtssitz. Anschließend beginnt das Partyprogramm: Mit einem Bus soll die Mannschaft durch die Straßen Madrids fahren. Ziel ist die Plaza de Cibeles im Zentrum der Stadt, wo die Mannschaft auf einer Bühne ihren Fans den EM-Pokal präsentieren will.