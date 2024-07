2:1 - Spanien kürt sich zum Rekord-Europameister

Die "Furia Roja" hat es geschafft. Die Spanier sind nach dem 2:1-Sieg im EM-Finale gegen England zum vierten Mal Europameister.

Spanien schrieb mit einem 2:1-Sieg über England nach einer furiosen zweiten Halbzeit im Berliner Finale Fußball-Geschichte. La Furia Roja jubelt über den vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012.

Sonntag, kurz nach 22 Uhr: Die beiden Final-Teams sind gerade erst zurück am Platz. Da kommen die Spanier von rechts. Caravjal zu Yamal. Das erst am Samstag 17 Jahre alt gewordene Supertalent spielt perfekt auf Nico Williams in den Strafraum. Der verlängert den Ball ins lange Eck. 1:0 für Spanien (47.) – 69 Sekunden nach Wieder-Anpfiff. Was für eine Kombi der Geburtstags- „Brüder“ (Williams und Yamal hatten Freitag und Samstag ihre 22. bzw. 17. gefeiert).

Erste Halbzeit nur Taktik-Geplänkel

Damit hat die in den ersten 45 Minuten taktik-geprägte Partie so richtig begonnen. Den einzigen Schuss aufs Tor davor hatte Englands Foden abgegeben, Spanien-Tormann Unai Simon klarte im Nachfassen. „Eine langweilige Takitk-Partie“, hatte oe24-Experte Frenkie Schinkels gefürchtet. Auch die Servus-TV-Experte Jan-Age Flörtoft und Steffen Freund waren enttäuscht.

Dann dieser Start in die zweite Halbzeit! Fast hätte Dani Olmo auf 2:0 gestellt – knapp vorbei (49.). Bei Moratas Abschluss war England-Goalie Pickford schon geschlagen – Stones klärt (55.). Dann schießt Williams links am Tor vorbei (56.).

Mutiger Southgate wird belohnt

Englands Teamchef Southgate nimmt den glücklosen Harry Kane vom Platz, bringt wie schon im Semifinale gegen Holland Palmer. Und der Super-Joker, der gegen die Niederlande das Assist geliefert hatte, trifft diesmal zum 1:1-Ausgleich (73.).

Yamal hat den Siegestreffer am Fuß (82.). Doch den besorgt Oyarzabal nach Assist von Cucurella – 2:1 für Spanien (86.). In der 90. Minute vergeben die Engländer noch eine Mega-Doppelchance auf den Ausgleich. Doch es bleibt beim 2:1 für Spanien. Spanien ist Rekord-Europameister, und bei England hält der EM-Titelfluch an.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Spanien - England 2:1 (0:0)

Berlin

Schiedsrichter: Letexier (FRA)

Tore: 1:0 Williams (47.), 1:1 Palmer (73.), 2:1 Oyarzabal (86.)

Gelbe Karten: Olmo bzw. Kane, Stones, Watkins

SPANIEN: Simon - Carvajal, Le Normand (83. Nacho), Laporte, Cucurella - Rodri (46. Zubimendi), Ruiz - Yamal (89. Merino), Olmo, N. Williams - Morata (68. Oyarzabal)

ENGLAND: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Shaw - Mainoo (70. Palmer), Rice - Saka, Foden (89. Toney), Bellingham - Kane (61. Watkins)