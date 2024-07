Royaler Showdown auf der Tribüne in Berlin

Beim EURO-Finale in Berlin gab es neben den royalen Vertretern auf der Tribüne auch jede Menge Prominenz, die sich das Finale nicht entghene lassen wollte.

Vor dem Anpfiff gab es ein friedliches Shakehands zwischen den Ehrengästen des Finales zwischen England und Spanien (HIER im Sport24-LIVETICKER). Während dem Spiel fieberten sie aber einzig und allein ihren Schützlingen entgegen.

Familiäre Begleitung

Sowohl Prinz William, der auch Präsident des englischen Fußballverbandes ist, als auch König Felipe ließen sich das Endspiel nicht engtehen. Beide kamen in Begleitung ihrer Kinder. Auf der Seite von William war Prinz George gut gelaunt mit dabei. Neben dem Spanischen Oberhaupt fieberte Tochter Infanta Sofia mit.

Prinzessin Kate war früher am Tag beim Tennis-Endspiel in Wimbledon als Vertreterin des Königshauses zu Gast. Da feierte sie noch mit dem Spanier Alcaraz mit, die gemeinsame Freude wird am Ende des Fußball-Finales wohl nicht mehr so sein.

Polit-Prominenz

Doch die beiden Royals waren bei weitem nicht die einzigen Promis, die den Weg in das Berliner Olympiastadion geschafft haben. So waren etwa der deutsche Kanzler Olaf Scholz, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban im Stadion.

Auch das Who-is-who der Fußball-Promis war im Stadion. So drückten etwa Sol Campbel, Kult-Kicker Peter Crouch, Gareth Bale oder Sami Khedira auf der Tribüne die Daumen.