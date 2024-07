Schotten machen sich über "Three Lions" lustig

„Football is coming home“ – am Sonntagabend (21 Uhr/live auf ServusTV) könnte dieser Traum endlich wahr werden. England steht im großen EM-Finale und trifft auf Spanien. Die Vorfreude bei den "Three Lions" und ihren Fans ist riesig. Doch nicht jeder auf der Insel teilt diese Begeisterung.

Die Schotten machen kein Geheimnis daraus, wem sie im EM-Finale (ab 21 Uhr/live auf ServusTV) die Daumen drücken. Und eins sei verraten: Es ist nicht Gareth Southgates Team! Am Samstag brachte die schottische Zeitung The National ein Titelbild heraus, das klar gegen den Nachbarn auf der Insel schießt. Darauf zu sehen: Spaniens Mittelfeld-Ass Rodri, der einen kugelrunden Engländer kickt. In riesigen Buchstaben prangt dazu: " Zeit für die Revanche! Unsere Botschaft an Spanien: Rettet uns vor einem England-Sieg (oder wir werden für immer davon hören!)."

© The National

Pubs erstrahlen in Rot und Gelb

Doch damit nicht genug: Von Edinburgh bis Glasgow herrscht Einigkeit. Das Motto "Schottland für Spanien" verbreitet sich in den Pubs und auf Social Media. Ein Sieg der Spanier wäre für viele Schotten süßer als der beste Whisky. Am Sonntag erstrahlten daher schottischen Pubs in Rot und Gelb, und zahlreiche Fans tauschten ihre schottischen Trikots gegen die von "La Roja".

Auch wenn Schottland bei der EURO in Deutschland mit nur einem Punkt aus drei Spielen (2:7 Tore) schon in der Vorrunde ausgeschieden ist, hoffen sie auf einen spanischen Triumph - nur damit die englischen Nachbarn nicht jubeln können. Ein Nachspiel ist da wohl vorprogrammiert!