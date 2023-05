'Doppelter' Berthold für Liensberger

Nach der Krisensaison 2022/ 23 startet Katharina Liensberger einen Neubeginn.

Da ist es wieder das Lächeln im Gesicht der Ex-Doppel-Weltmeisterin. Wir sehen die zuletzt schwer gebeutelte Slalom-Queen auf dem Gletscher über Sölden. Zu dem Foto auf Instagram postet sie: „Frühlings-Skifahren wie es besser nicht geht mit großartigen Winter-Bedingungen.“ Die mögliche Enttäuschung über die Eliminierung aus dem Nationalkader lässt sich die 26-jährige Vorarlbergerin nicht anmerken.

Bertholds »kleiner« Bruder ist Ski-Coach

Im Gegenteil: Die Slalomweltcup-Siegerin 2020/21 will neu durchstarten. Ob mit dem ehemaligen ÖSV-Herrenchef Mathias Berthold (57) als Mentalcoach, ist noch offen. Der Vorarlberger hatte im Februar vor und bei der WM in Méribel versucht, Liensberger auf Kurs zu bringen, was ihm in so kurzer Zeit nicht gelungen ist. Vergangene Woche meinte er im ORF-Radio: „Die Kathi findet gerade ihre Rolle im ÖSV-Team mit dem neuen Trainer.“ Der heißt auch Berthold – Alexander, dabei handelt es sich um den 53-jährigen Bruder. Mathias Berthold flog jetzt einmal auf Urlaub. Danach, so der gefragte Mentalexperte, „setzen wir uns zusammen und besprechen, wie es weitergeht.“