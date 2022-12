Shiffrin im Eiltempo auf Rekordkurs

Kein Befreiungsschlag für ÖSV-Damen - Haaser immerhin in Top-10 Auch im zweiten Riesentorlauf am Semmering können die ÖSV-Damen keinen Befreiungsschlag landen. Nach der Blamage am Dienstag landet mit Ricarda Haaser (8./+1,50 Sekunden) immerhin eine Österreicherin in den Top-10. Der Sieg geht in einem Krimi an Mikaela Shiffrin vor Lara Gut-Behrami (+0,10).