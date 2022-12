Vonn schwärmt von Shiffrin: ''Wird bald die Größte der Geschichte sein''

Die frühere Weltklasse-Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin in höchsten Tönen gelobt.

"In meinen Augen ist sie die beste Skiläuferin, die jemals gelebt hat. Sie wird meinen Sieg-Rekord im Weltcup sehr schnell brechen und die Größte der Geschichte werden", sagte Vonn der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). Nach einem Olympiasieg, zwei WM-Titeln und 82 Erfolgen im Weltcup hatte die mittlerweile 38-Jährige ihre Karriere 2019 beendet.

Shiffrin fehlen noch fünf Siege im Weltcup, um mit Vonn gleichzuziehen. "Sie ist eine unglaubliche Sportlerin. Sie hat eine nahezu perfekte Slalom-Technik", schwärmte Vonn weiter. Das Verhältnis der beiden Amerikanerinnen galt früher als angespannt.

Shiffrin startete furios in diesen Winter und gewann die beiden Slaloms in Levi sowie den Super-G in St. Moritz. Noch vor den Weltmeisterschaften im Februar könnte die 27-Jährige Vonns Rekord knacken. Bei den Männern führt der ehemalige schwedische Technikspezialist Ingemar Stenmark mit 86 Weltcup-Siegen die ewige Bestenliste an.