Alexis Pinturault ist ein französischer Skirennläufer, der sich auf die Disziplinen Abfahrt und Riesenslalom spezialisiert. Mit bisher 34 gewonnenen Rennen ist er der erfolgreichste Franzose der Weltcupgeschichte.

Pinturault wurde 1991 in Moûtiers geboren und wuchs in Courchevel auf. In Argentinien bestritt der Skirennläufer 2006 seine ersten FIS-Rennen. 2009 gab Pinturault sein Weltcupdebüt, erst 2011 feierte Alexis Pinturault dann seine ersten Siege im Weltcup und triumphierte im Slalom und Riesenslalom von Kirchberg in Tirol.

Insgesamt verzeichnet der Skirennläufer 74 Podestplätze, davon 34 Einzel-Weltcupsiege. Er gilt als Allrounder und tritt in sämtlichen Disziplinen außer der Abfahrt an, wobei seine besonderen Stärken im Riesenslalom und in der alpinen Kombination liegen.

Gesamtweltcup

Alexis Pinturault wurde 2021 der erste französische Gesamtweltcupsieger seit Luc Alphand in der Saison 1996/97. Zuvor war Pinturault fünf Mal entweder Zweiter oder Dritter der Gesamtwertung gewesen.

Olympische Spiele