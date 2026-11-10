Grünes Licht für Arnautovic-Transfer

Roter Stern Belgrad lässt ÖFB-Rekordspieler im Jänner ziehen.

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Serbische Tageszeitungen wie Novosti griffen jüngst Berichte über einen Abgang von Marko Arnautović (37) im bevorstehenden Wintertransferfenster auf. Auslöser der Wechselgerüchte sind Berichte von Sky Sport über einen bevorstehenden Wechsel von Roter-Stern-Sportdirektor Marko Marin zu Hannover 96.

Keine Steine in den Weg legen

Nach Informationen von Novosti liegt Arnautović aktuell kein Angebot aus Hannover vor, auch Gespräche finden derzeit nicht statt.

Aber: Die sportliche Führung von Roter Stern Belgrad signalisiert Gesprächsbereitschaft. Kommt im anstehenden Transferfenster ein konkretes Angebot für den ÖFB-Stürmer, würde der Verein ihm keine Steine in den Weg legen.

Gründe für Abgang aus Belgrad

Hohes Gehalt: Mit geschätzten 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt ist Arnautović der Topverdiener im Kader und belastet das Budget der Belgrader erheblich.

Nur noch Joker: Unter Cheftrainer Albert Riera ist der 37-Jährige meist nur noch Ergänzungsspieler. In 17 Pflichtspielen (7 Tore, 1 Vorlage) absolvierte er keine Partie über 90 Minuten. In der Conference League verzeichnete er bisher lediglich einen Kurzauftritt von neun Minuten gegen Lugano.

Arnautovic und die Wien-Verbindung

Arnautovic selbst soll sich laut dem serbischen Portal CZV Magazine mit einer Rückkehr nach Österreich oder nach Italien beschäftigen. Bereits im Sommer 2025 gab es Gespräche mit Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer ehe Arnie nach Belgrad wechselte.

Aktuell scheint die Türe beim Rekordmeister aber zu. Dennoch könnte die Spur in die Bundeshauptstadt führen: Mit Vienna-Vizepräsident Roland Schmid pflegt Arnie ein gutes Verhältnis. Der ÖFB-Rekordspieler fungierte unter anderem mit Teamchef Ralf Rangnick als Werbe-Testimonial für dessen IMMOunited-Group.