Mit 92 Jahren: "Bambi"-Sprecher verstorben

Als kleiner Bub lieh er dem berühmten Disney-Rehkitz Bambi seine Stimme, später kämpfte er als US-Soldat in Vietnam. Donnie Dunagan führte ein außergewöhnliches Leben – und hielt seine Hollywood-Vergangenheit jahrzehntelang geheim. Nun ist der Schauspieler im Alter von 92 Jahren gestorben.

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Dunagan starb am vergangenen Mittwoch an Lungenkrebs. Das berichtet der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf den Autor und Filmhistoriker Tom Weaver.

Sein Weg nach Hollywood begann bereits als Kind. 1939 stand er unter anderem in "Frankensteins Sohn" vor der Kamera. Seinen größten Erfolg feierte er jedoch 1942: Im Disney-Klassiker "Bambi" sprach er das junge Rehkitz.

Für eine besonders emotionale Szene, in der Bambi nach seiner Mutter ruft, musste Dunagan sogar lernen, die Angst eines Kindes glaubhaft in seine Stimme zu legen. Walt Disney hatte ihn persönlich für das Projekt gewinnen wollen.

Vom Disney-Star zum Vietnam-Soldaten

Nach "Bambi" war seine Filmkarriere beendet. 1952 trat Dunagan den US-Marines bei. Er machte eine militärische Karriere, wurde Drill Instructor und diente dreimal in Vietnam. 1977 ging er als Major in den Ruhestand. Zu seinen Auszeichnungen zählten drei Purple Hearts und der Bronze Star.

© LMPC via Getty Images

Seine Vergangenheit als Kinderstar verschwieg er während seiner 25 Jahre beim Militär. Er wollte nicht mit seiner Rolle als Bambi aufgezogen werden und keinesfalls als "Major Bambi" bekannt sein.

Erst Jahrzehnte später wurde seine Hollywood-Vergangenheit wieder öffentlich. Dunagan trat schließlich auch als Botschafter für Disney auf. Er hinterlässt seine Ehefrau Dana, mit der er seit 1992 verheiratet war.