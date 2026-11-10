Schluss mit Winterspeck: Diesen einfachen Trick kennen die wenigsten

Draußen ist es kalt, die Tage werden kürzer und auf dem Teller landen wieder deftige Köstlichkeiten und süße Versuchungen. Die gute Nachricht: Mit einem einfachen Trick kannst du nach Herzenslust schlemmen und dabei ganz entspannt dein Gewicht halten.

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Das Wetter wird ungemütlicher und seien wir mal ehrlich: Wir verbringen gerade alle lieber Zeit eingekuschelt auf der Couch als draußen in Bewegung. Dazu ruft deftiges Soulfood, und bald füllen sich unsere Teller auch wieder mit Keksen und anderen Weihnachtsleckereien. Da scheint die jährliche Gewichtszunahme fast schon vorprogrammiert zu sein. Doch keine Panik: Du musst auf nichts verzichten. Mit einem einfachen Trick nimmst du über den Winter nicht zu und kannst die gemütliche Zeit voll auskosten

Warum wir im Winter überhaupt zunehmen

Kekse essen © Getty Images/Maskot

Die Wissenschaft zeigt: Es sind nicht nur die Vanillekipferl, die für den Winterspeck verantwortlich sind, sondern Schutzmechanismen unseres Körpers gegen die Kälte. In der dunklen Jahreszeit produziert unser Körper durch das fehlende Licht weniger Vitamin D und dafür deutlich mehr von dem Schlafhormon Melatonin. Die Folge? Wir sind schneller müde, die Motivation für Sport sinkt und wir bekommen Heißhunger auf Süßes und Deftiges. Zucker gibt unserem Gehirn in dieser dunklen Phase kurzfristig einen dringend benötigten Glückshormon-Kick.

Der Warmwasser-Trick vor dem Essen

Der ultimative Winterspeck-Trick: Trinke vor jeder Mahlzeit und vor jedem Naschen ein großes Glas lauwarmes Wasser! So funktioniert der Hack:

Das lauwarme Wasser füllt bereits deinen Magen, bevor du überhaupt den ersten Bissen zu dir nimmst. Dadurch kann das Hungergefühl gedämpft werden. Dein Gehirn bekommt bereits ein leichtes Sättigungssignal, sodass du beim anschließenden Soulfood automatisch langsamer und bewusster zugreifst. Du bist schneller satt und isst ganz von selbst kleinere Portionen, ohne jemals das Gefühl zu haben, auf Diät zu sein oder dir etwas verbieten zu müssen.

Wasser trinken © Getty Images/Maskot

Bonus-Hacks für den Alltag

Die 100-Kalorien-Regel: Wissenschaftliche Auswertungen haben gezeigt, dass es oft schon völlig ausreicht, jeden Tag 100 bis 200 Kalorien einzusparen oder zusätzlich zu verbrennen, um eine Gewichtszunahme langfristig zu verhindern. Das entspricht gerade mal dem Weglassen von zwei Keksen oder einem lockeren 20-Minuten-Spaziergang!

Licht tanken gegen den Heißhunger: Da Dunkelheit uns müde und hungrig macht, versuche in der Mittagspause für wenigstens 15 Minuten nach draußen zu gehen. Das Tageslicht stoppt die Produktion des Müdemachers Melatonin und bremst die Lust auf den Nachmittags-Snack aus.