Laut Studien: Diese Lebensmittel heben WIRKLICH deine Laune

Draußen ist es grau, der Nebel liegt über den Straßen und die Stimmung sinkt mit den Temperaturen. Zum Glück beschäftigt sich die Wissenschaft schon seit Jahren mit sogenanntem "Mood Food" und zeigt, dass bestimmte Lebensmittel dazu beitragen können, unsere Stimmung positiv zu beeinflussen.

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Ein Blick aus dem Fenster reicht oft schon, um sich direkt wieder unter der warmen Bettdecke verkriechen zu wollen. Grauer Himmel, nasskaltes Wetter und immer kürzere Tage können ganz schön aufs Gemüt schlagen. Kein Wunder, dass sich bei vielen ein Stimmungstief breitmacht. Doch es gibt einen Lichtblick: Nicht immer braucht es gleich Medikamente, um der trüben Stimmung entgegenzuwirken. Bestimmte Lebensmittel können nachweislich dazu beitragen, die Laune zu heben.

Warum wir uns glücklich "essen" müssen

Unser Wohlbefinden wird maßgeblich von Botenstoffen wie Serotonin, und Dopamin gesteuert. Doch einfach Lebensmittel zu essen, die Serotonin enthalten, reicht nicht aus: Der Botenstoff kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden und gelangt deshalb nicht direkt ins Gehirn.

Der Schlüssel liegt vielmehr in Tryptophan. Diese essenzielle Aminosäure dient dem Körper als Ausgangsstoff, um selbst Serotonin zu produzieren. Kombiniert man tryptophanreiche Lebensmittel mit Kohlenhydraten, wird Insulin ausgeschüttet. Dadurch verändert sich das Verhältnis anderer Aminosäuren im Blut, sodass Tryptophan leichter ins Gehirn gelangen kann und dort für die körpereigene Serotoninproduktion zur Verfügung steht.

Orangen

Orangen © Getty Images

Gegen die Herbstdepression solltest du laut einer Harvard-Studie lieber zur Orange greifen! Forscher fanden heraus, dass der Verzehr von nur einer mittelgroßen Orange pro Tag das Risiko, an Depressionen zu erkranken, um erstaunliche 20 Prozent senken kann.

Dunkle Schokolade

Dunkle Schokolade © Getty Images

Naschkatzen dürfen aufatmen! Schokolade macht glücklich, aber es sollte die dunkle Variante sein. Sie enthält Flavonoide, die Entzündungsreaktionen im Gehirn reduzieren und die Durchblutung fördern. Eine Studie, die im Fachjournal Depression and Anxiety veröffentlicht wurde, belegt: Menschen, die regelmäßig dunkle Schokolade genießen, weisen deutlich seltener Anzeichen von Depressionen auf.

Fetter Fisch

Fetter Fisch © Getty Images

Ein absolutes Muss gegen den Herbstblues sind Omega-3-Fettsäuren. Diese gesunden Fette greifen in den Gehirnstoffwechsel ein und wirken ähnlich wie einige Antidepressiva. Eine groß angelegte finnische Studie mit rund 3.200 Teilnehmern zeigte: Probanden, die seltener als einmal pro Woche Fisch aßen, hatten ein um 31 Prozent höheres Erkrankungsrisiko für Depressionen als diejenigen, bei denen Lachs und Co. regelmäßig auf dem Speiseplan standen.

Heidelbeeren

Heidelbeeren © Getty Images

Beeren sind nicht nur kalorienarm und lecker, sondern echte Superhelden für unser Gehirn. Auch sie stecken voller wertvoller Pflanzenstoffe (Flavonoide). Eine spannende Studie der University of Reading konnte nachweisen, dass insbesondere Heidelbeeren einen positiven Effekt auf unsere Gemütslage und Laune haben.

Bananen, Nüsse & Haferflocken

Porridge © Getty Images

Bananen gelten nicht umsonst als die "Glücksfrüchte" schlechthin. Sie enthalten nicht nur das ersehnte Tryptophan, sondern auch reichlich Magnesium, das bei Stress krampflösend und entspannend wirkt. Wenn du dir morgens ein warmes Porridge aus Haferflocken (komplexe Kohlenhydrate) machst, eine Banane hineinschneidest und eine Handvoll Nüsse (wie Cashews oder Walnüsse, absolute Tryptophan-Bomben) darüber streust, hast du dir das perfekte, wissenschaftlich fundierte Anti-Herbstblues-Frühstück gezaubert.

Eine ausgewogene Ernährung ist vielleicht kein magischer Schalter, der den November-Nebel sofort in strahlenden Sonnenschein verwandelt. Doch wer seinen Körper mit den richtigen Nährstoffen, Vitaminen und Aminosäuren versorgt, baut sich ein starkes, natürliches Schutzschild gegen die Herbstdepression auf.