Mittagsschlaf? Ja, aber mach es bitte richtig!

Die meisten machen beim Nickerchen entscheidende Fehler. So erholst du dich zwischendurch gut und gesund.

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Ein gutes Mittagessen und dann ein schönes Nickerchen: Für viele gehört der Mittagsschlaf fest zur Alltagsroutine und wenn er mal ausfällt, funktionieren sie nicht richtig. Prinzipiell ist so eine kurze Pause gut für Körper und Geist, wenn man es richtig macht. Genau hier liegt der Hund begraben, denn die meisten Menschen machen beim Nickerchen entscheidende Fehler.

Dann schadest du deinem Körper

Eine neue Studie des deutschen Robert-Koch-Instituts zeigt jetzt, dass fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland zumindest ein- bis zweimal die Woche gerne ein Powernap macht. Allerdings ruht rund ein Viertel der Studienteilnehmer 60 Minuten oder länger und macht damit einen entscheidenden Fehler. Denn laut RKI begünstigt ein zu langer Mittagsschlaf von 60 Minuten und mehr Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Depressionen.

Der optimale Mittagsschlaf

Als ideale Schlafdauer gelten rund zehn bis 30 Minuten. Denn in diesem Zeitraum befindet man sich nur im Leichtschlaf und das Aufwachen fällt nicht schwer. Ab etwa 30 Minuten gleitet das Hirn in den Tiefschlaf. Erwacht man aus dem Tiefschlaf, fühlt man sich nach dem Nickerchen müder als zuvor und ist auch leistungsschwächer. Man nennt das die "Schlafträgheit".

Der beste Zeitpunkt für ein Powernap ist übrigens tatsächlich um die Mittagszeit, zwischen 12 und 14.30 Uhr. Wer sich zu spät hinlegt, kommt am Abend nicht zur Ruhe und hat neben Ein- auch mit Durchschlafproblemen zu rechnen.

Ruhe und Dunkelheit

Für den Mittagsschlaf muss man sich nicht unbedingt ins Bett legen. Die Couch oder ein gemütlicher Sessel tun es auch und erleichtern das Aufstehen, weil der Körper nicht auf Nachtruhe schaltet. Damit man gut zur Ruhe kommt, empfehlen sich eine Schlafmaske und Ohrstöpsel. Außerdem hilft eine leichte Decke, weil die Körpertemperatur beim Einschlafen leicht absinkt.