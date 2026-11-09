oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Platz 8

So früh wie nie: "Last Christmas" stürmt die Charts

René Wastler
von
Wham
© Netflix
Weihnachten steht vor der Tür und damit drängen bereits die ersten Songs in die heimischen Charts
OE24 auf Google bevorzugen

Auch 42 Jahre nach der Veröffentlichung ist der Hype um den Weihnachts-Hit von Wham ungebrochen. Vor drei Jahren stand der Song zum ersten Mal sogar an der Spitze der englischen Charts. Ob er das auch heuer schafft, wird sich noch zeigen.

In Österreich ist "Last Christmas" zumindest schon am besten Weg dorthin und steigt - so früh wie nie - in die Top 10 der heimischen Single-Charts ein und belegt dort zur Zeit Platz 8. Doch Wham sind nicht die einzigen, die mit ihren Weihnachts-Hits am Vormarsch sind.

Mariah Carey ebenfalls in den Charts

Der erfolgreichste Weihnachts-Song aller Zeiten ist Wham dich auf den Fersen. Mariah Carey und ihr Über-Hit "All I Want For Christmas Is You" steigt diese Woche auf Platz 15 in die Charts ein.

Damit sind die zwei größten Hits rechtzeitig zur Öffnung der Weihnachtsmärkte in ganz Österreich wieder im Vormarsch. Und auch Austro-Stars möchten beim Weihnachts-Chartwunder diesmal mitmischen.

Auch interessant

Schock für Fans: Placebo sagen Wien-Show ab

Opernstar Andrea Bocelli auf Oscar-Kurs

Placebo rocken die Wiener Stadthalle

Beatrice Turin veröffentlichte am Wochenende ihren neuen Hit für die festlichste Zeit des Jahres. Mit "Christmas With You" gelang der feschen Beauty-Queen dieses Jahr ein ganz besonderer Ohrwurm, der sicher oft zu hören sein wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Harvard-Absolvent aus Österreich kritisiert US-Kurs gegen Forschung

Placebo rocken die Wiener Stadthalle

Bob Dylan: Handyverbot nach Foto-Eklat in Wien

Matthias Mayer warnte vor Lake Louise

Schock für Fans: Placebo sagen Wien-Show ab

Weihnachtssnack: Kandierte Orangen mit Schokolade

So früh wie nie: "Last Christmas" stürmt die Charts

Nico Santos lässt die Stadthalle beben

"bwin negiert Rechtslage"

Flugzeug kracht in Wohnhaus - Zwei Tote