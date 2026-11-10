In Udine: Zweifel an David Alaba wachsen

Es sollte endlich der große Neustart werden, doch David Alaba kommt einfach nicht aus dem Verletzungsstrudel.

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Bei Udinese sollte der ÖFB-Kapitän wieder zum Abwehrchef und Führungsspieler werden. Stattdessen steht der 34-Jährige schon wieder vor dem nächsten Comeback. Die bisherige Italien-Bilanz ist alarmierend: zwei Einsätze, gerade einmal 63 Minuten – und erneut eine Zwangspause.

Wie dramatisch der Absturz ist, zeigt ein Blick auf seine Zeit bei Real Madrid. Dort war Alaba zunächst ein echter Dauerbrenner. In seiner ersten Saison absolvierte er 46 Pflichtspiele, im zweiten Jahr immerhin noch 37. Doch dann kam der große Einschnitt: Im Dezember 2023 riss sich der Wiener das Kreuzband im linken Knie. Die schwere Verletzung warf ihn völlig aus der Bahn. 386 Tage fiel er aus, 63 Pflichtspiele verpasste er allein dadurch.

Vom Dauerbrenner zum Dauerpatienten

Und die Rückkehr wurde zur nächsten Geduldsprobe. Am 19. Jänner 2025 stand Alaba nach 399 Tagen endlich wieder auf dem Platz. Doch nur 16 Tage später gab es bereits erneut Probleme mit den Adduktoren. Ende April folgte mit einem Meniskusriss der nächste Rückschlag. Statt endlich wieder Spielrhythmus aufzubauen, musste der ÖFB-Star erneut pausieren. In seinen beiden letzten Real-Saisonen kam er nur noch auf 14 beziehungsweise 16 Pflichtspiele. Insgesamt summierten sich seine verletzungsbedingten Ausfälle während seiner Zeit in Madrid auf 699 Tage und 122 verpasste Partien. Vom einstigen Dauerbrenner war nicht mehr viel übrig.

Der Wechsel nach Italien sollte die Wende bringen. Doch auch bei Udinese blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Gegen Torino durfte Alaba bei seinem Debüt 18 Minuten ran, gegen Lecce war nach einer Halbzeit Schluss. Eine Muskelverletzung in der rechten Wade stoppte ihn erneut. Jetzt richtet sich der Blick auf ein mögliches Comeback nach der Länderspielpause. Am 22. November gegen Bologna könnte der ÖFB-Kapitän wieder dabei sein. Das Nations-League-Doppel muss er aufgrund seiner Reha allerdings auslassen. Fix ist der Rückkehrtermin aber noch nicht.

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Formbarometer: Alarmstufe Rot!

Udinese hat Alaba als erfahrenen Abwehrchef und Stabilitätsfaktor geholt. Doch wie soll er diese Erwartungen erfüllen, wenn er kaum regelmäßig spielen kann? Der Klub braucht einen Anführer, der vorangeht – keinen Spieler, der ständig um sein nächstes Comeback kämpfen muss. Nach all den Rückschlägen steht Alaba vor einer entscheidenden Aufgabe: Er muss endlich über längere Zeit fit bleiben und wieder Rhythmus finden. Sonst droht auch das Abenteuer in Italien zur nächsten Enttäuschung zu werden.