»Inzuchtpartie«: Streit zwischen ÖVP und FPÖ

Nach dem Kickl-Skandal-Sager zu den Salzburger Festspielen kontert die ÖVP. Kickl sei unwürdig für ein hohes Amt in der Republik.

„Da will ich gar nicht dabei sein, bei diesen Heuchlern, bei dieser Inzuchtpartie“, wetterte Herbert Kickl bei seiner Wahlkampftour in Hallein in Richtung Salzburger Festspiele. Der Sager, gefallen bei 33 Grad, Bier wurde in Herbert-Kickl-Plastikbechern ausgeschenkt, sorgt für Empörung.

"Kickl lässt seine Maske fallen"

Am Montag konterte die ÖVP. Ministerin Karoline Edtstadler, selbst aus Salzburg, sagte: „Kickl disqualifiziert sich mit seinen Aussagen einmal mehr selbst, eine solche Sprache ist einem politischen Repräsentanten nicht würdig, insbesondere wenn dieser eines der höchsten Ämter der Republik anstrebt. Er lässt seine Masken fallen.

"Es ist Ausdruck der Niedertracht und der Respektlosigkeit. Er verunglimpft hart arbeitende Österreicherinnen und Österreicher, die es mit Leidenschaft und Fleiß geschafft haben, Salzburg zur Visitenkarte Österreichs in der Welt zu machen.“

Kickl radikalisiere sich immer mehr, so Edtstadler. Für ein hohes Amt sei er unwürdig.