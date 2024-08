Abschaffung gefordert: "Klimabonus muss bleiben"

Ab 2. September soll der Klimabonus rund 90 % der Anspruchberechtigten aufs Konto ausbezahlt werden. Ein Experte äußert Kritik daran, das Ministerium reagiert.

Wien. Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt kritisiert die Wirtschaftspläne der Parteien – sagt etwa, dass das Wirtschaftswachstum alleine nicht die Budgetlöcher Österreichs stopfen könne. Dafür präsentierte er eine andere Idee. Er hält es für angebracht, den Klimabonus „für ein paar Jahre aussetzen“.

Experte: Auszahlung des Klimabonus aussetzen

Die CO2-Besteuerung könne nicht abgedreht werden, das ist EU-rechtlich nicht möglich. Aber die Auszahlung des Klimabonus könnte man aussetzen, meint Badelt.

Ministerium hält dagegen

Auf oe24-Anfrage heißt es aus dem Klimaministerium, es gebe überhaupt keine Pläne den Klimabonus auszusetzen. Schon ab 2. September wird ausbezahlt, „viele freuen sich darauf.“

Ein Blick in die sozialen Medien zeigt, dass sich einige auch dort für den Klimabonus einsetzen: "Der Klimabonus muss bleiben", postet eine Anhängerin des Bonus, auch andere User beharren darauf, dass der Ausgleich zur CO2-Steuer weiter in Geldform an die Menschen fließen soll.

Auszahlung des Klimabonus heuer ab 2. September

Die Auszahlung des Klimabonus erfolgt in diesem Jahr ab dem 2. September - erneut antragslos und automatisch. Wie das Klimaministerium informiert, erhalten ihn bereits mehr als 90 Prozent aller Anspruchsberechtigten direkt. Der Sockelbetrag liegt heuer bei 145 Euro, inklusive des Regionalausgleichs betragen die Auszahlungsstufen damit 145, 195, 245 und 290 Euro.

Täglich seien heuer rund 2,1 Millionen Überweisungen geplant. Damit sollen die Auszahlungen nun bereits im Laufe der ersten Woche erledigt sein. Im ersten Jahr waren es lediglich 300.000 Transaktionen pro Tag.

Parallel dazu starten in der ersten Septemberwoche die Postzustellungen. Die Anzahl der Gutscheine auf dem Postweg habe seit Start des Klimabonus um rund ein Drittel gesenkt werden können. Das entspricht laut Ministerium einer Einsparung von rund 400.000 Briefen.

Heuer werden rund 847.000 RSa- und RSb-Briefe persönlich zugestellt. Das dürfte in etwa acht Wochen in Anspruch nehmen, hieß es.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) lobt die Auszahlung des Klimabonus als "eines der größten Digitalisierungsprojekte des Landes". Über 7,8 Millionen Bürger bekommen diesen innerhalb von wenigen Tagen direkt auf ihr Konto überwiesen - "ohne dass sie etwas dafür tun müssen", so Gewessler: "Das kann sich europaweit sehen lassen."