Nach tödlichem Foul: Owono vor Karriere-Aus

Das Todes-Drama könnte seine Karriere beenden! Andorras Keeper Jesús Owono soll nach dem tragischen Tod von Jesús de Miguel ernsthaft über einen Rücktritt vom Profifußball nachdenken.

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Der 25-Jährige ist nach dem folgenschweren Zusammenprall mit dem Stürmer Teneriffas offenbar am Boden zerstört. Er erhält psychologische Unterstützung vom FC Andorra und soll sich weitgehend zurückgezogen haben.

Zur Erinnerung: In der Nachspielzeit des Zweitliga-Duells zwischen Teneriffa und Andorra stürmte Owono aus seinem Tor, um einen Ball zu klären. Dabei prallte er mit de Miguel zusammen. Der 30-Jährige erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wurde zunächst reanimiert und starb am nächsten Morgen im Krankenhaus. Owono sah für die Aktion Rot.

Piqué und Mitspieler stehen ihm bei

Wie spanische Medien nun berichten, verlässt der Keeper seit seiner Rückkehr nach Andorra kaum noch das Haus. Seine Mannschaftskollegen und Klubbesitzer Gerard Piqué stehen ihm zur Seite. Auch Fanclubs schickten ihm einen Brief mit aufmunternden Worten. Ana Maye, eine langjährige Vertraute Owonos, schilderte gegenüber "Mundo Deportivo", wie sehr ihn der Tod des Gegenspielers belastet. Besonders der Gedanke an dessen Witwe und den eineinhalbjährigen Sohn mache ihm zu schaffen.

Polizei ermittelt – Familie wird beschimpft

Auch Owonos Angehörige leiden unter den Folgen. Sein Bruder werde laut Maye sogar als "Mörder" beschimpft, auch seine Schwester sei von Anfeindungen betroffen. Maye appellierte deshalb an die Öffentlichkeit: "Niemand betritt den Platz mit der Absicht, einen Berufskollegen zu töten."

Unterdessen ermittelt die spanische Polizei zum Tod de Miguels. Das Verfahren soll die Umstände des Unglücks klären. Die Ermittlungen bedeuten allerdings nicht, dass Owono eine Straftat nachgewiesen wurde. Der zuständige Staatsanwalt hält ein Strafverfahren für eher unwahrscheinlich, da sich der Zusammenprall während einer Spielsituation ereignete.

Auch sportrechtlich ist die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen: Dem Keeper droht eine Sperre von bis zu zwölf Spielen. Eine offizielle Rücktrittsentscheidung hat Owono bisher nicht bekannt gegeben. In seinem Statement schrieb er: "Im Moment kann ich an nichts anderes denken als an Jesus."