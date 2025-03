Ex-Rapidler freut sich auf Duell mit Hütteldorfer: "Ein Traum"

Für einen Spieler hat das Duell zwischen Borac Banja Luka und Rapid eine besonders große Bedeutung.

Srdan Grahovac absolvierte von 2014 bis 2017 und von 2019 bis 2022 insgesamt 195 Bewerbspartien für die Hütteldorfer, mit denen er unter anderem vier Mal Vizemeister wurde. Mittlerweile ist der 32-Jährige wieder beim Verein seiner Geburtsstadt gelandet, wo seine Karriere begann.

Guter Kontakt mit Rapid

"Das ist wie ein Traum für mich, mit meinem Heimatverein gegen Rapid zu spielen, denn Rapid ist wie eine zweite Heimat für mich", sagte Grahovac vor dem Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+). Er verfolge die Auftritte seines Ex-Vereins nach wie vor genau und pflege auch regelmäßig die Kontakte zu den Grün-Weißen, erzählte der Mittelfeldmann. "Rapid hat eine gute Mannschaft und einen guten Trainer. Ich weiß nicht, warum die Ergebnisse in letzter Zeit nicht immer so gut waren."

Auf Rapid wartet ausverkauftes Haus

Borac - der Vereinsname bedeutet übersetzt "der Kämpfer" - ist amtierender bosnischer Meister und Cupsieger und trägt die Heimspiele im knapp 10.000 Zuschauer fassenden Gradski-Stadion aus. Die Partie werde "sicher" ausverkauft sein, prophezeite Grahovac. Der Ex-Rapidler ist als Borac-Kapitän im Zentrum für die Stabilität zuständig, vor ihm soll der gebürtige Salzburger Stefan Savic als "Zehner" für Akzente sorgen. Savic wurde in der Red-Bull-Akademie ausgebildet ehe es ihn im vergangenen Sommer nach Banja Luka verschlug.