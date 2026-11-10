DARUM stehen Frauen auf jüngere Männer

Ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau? Für viele völlig normal. Ist die Frau älter, wird dagegen oft getuschelt. Dabei können Beziehungen mit großem Altersunterschied genauso funktionieren wie jede andere Partnerschaft.

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Lange galt eine klare gesellschaftliche Vorstellung: Der Mann ist älter, die Frau jünger. Doch dieses traditionelle Rollenbild verändert sich. Frauen sind heute finanziell unabhängiger und selbstbewusster – und suchen sich ihre Partner zunehmend nach eigenen Vorstellungen aus. Auch Beziehungen mit deutlich jüngeren Männern sind längst keine Seltenheit mehr.

Eine 2024 im Fachjournal "Personal Relationships" veröffentlichte Studie zeigt, dass sich die Alterskonstellationen im Laufe des Lebens verändern. Während jüngere Frauen häufig ältere Männer als Partner haben, sind Frauen ab etwa 60 Jahren zunehmend mit gleichaltrigen oder jüngeren Männern liiert.

Bei Männern ist der Altersunterschied kein Aufreger

Ein prominentes Beispiel für eine Beziehung mit älterer Frau ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Seine Ehefrau Brigitte ist rund 24 Jahre älter als er. Trotzdem wird das Paar immer wieder zum Thema, wenn es um Altersunterschiede in Beziehungen geht.

Ein prominentes Beispiel für eine Beziehung mit älterer Frau ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Seine Ehefrau Brigitte ist rund 24 Jahre älter als er. © Gamma-Rapho via Getty Images

Die gesellschaftliche Bewertung fällt allerdings oft unterschiedlich aus: Ein älterer Mann mit einer deutlich jüngeren Partnerin wird häufig akzeptiert oder sogar beneidet. Bei einer älteren Frau mit einem jüngeren Mann kommen dagegen schnell Fragen auf: Geht es ihm um Geld? Sucht er eine Ersatzmutter? Oder will sie sich ihre Attraktivität bestätigen lassen?

Zwei Beziehungstypen aus der Praxis

Der Beziehungsexperte und Paartherapeut Stefan Woinoff unterscheidet zwei typische Konstellationen. Im ersten Fall ist die Frau nur wenige Jahre älter. Beide stehen mitten im Leben, haben ähnliche Zukunftspläne und gründen möglicherweise gemeinsam eine Familie. Der Altersunterschied spielt dabei kaum eine Rolle.

Anders kann es aussehen, wenn die Frau bereits 50 oder älter ist und der Mann 15 oder 20 Jahre jünger. Die Frau ist möglicherweise beruflich erfolgreich, finanziell unabhängig und hat ihre Familienphase bereits abgeschlossen. Solche Beziehungen können mit großer Leidenschaft beginnen. Unterschiedliche Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellungen können später aber zur Herausforderung werden.

Warum jüngere Männer ältere Frauen attraktiv finden

Für manche jüngere Männer ist die Lebenserfahrung einer älteren Partnerin besonders reizvoll. Sie erleben sie als selbstbewusst, emotional gefestigt und unabhängig. Auch die Tatsache, dass sie häufig genauer weiß, was sie möchte, kann eine Rolle spielen.

Eine 2024 im Fachjournal "Personal Relationships" veröffentlichte Studie zeigt, dass sich die Alterskonstellationen im Laufe des Lebens verändern. © Getty Images

Manche Männer schätzen zudem, dass traditionelle Rollenbilder weniger wichtig sind. Sie müssen nicht unbedingt den starken Ernährer oder Beschützer spielen. Eine mögliche Muttersehnsucht kann ebenfalls eine Rolle spielen – doch daraus automatisch einen "Mutterkomplex" abzuleiten, wäre zu einfach.

Was ältere Frauen an jüngeren Männern reizt

Auch für Frauen kann eine solche Beziehung eine besondere Erfahrung sein. Ein jüngerer Partner kann ihnen das Gefühl geben, begehrt und attraktiv zu sein. Gerade in einer Gesellschaft, die weibliche Jugendlichkeit stark betont, kann das eine wichtige Rolle spielen.

Zudem verbinden manche Frauen mit einem jüngeren Partner Spontaneität, Abenteuer und neue Leidenschaft. Doch auch hier gibt es einen möglichen Fallstrick: Wenn der jüngere Mann vor allem dazu dient, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, kann es im Beziehungsalltag schwierig werden.

Liebe braucht mehr als Leidenschaft

Ein großer Altersunterschied bringt mitunter ganz praktische Fragen mit sich. Während ein Partner vielleicht schon an den Ruhestand denkt, steht der andere noch mitten im Berufsleben. Auch Kinderwünsche, unterschiedliche Lebensphasen und die gemeinsame Zukunft können zum Thema werden.

Das bedeutet aber nicht, dass solche Beziehungen zum Scheitern verurteilt sind. Entscheidend ist, ob beide ähnliche Vorstellungen vom gemeinsamen Leben haben und einander als eigenständige Menschen begegnen. Denn am Ende zählt nicht die Zahl der Jahre zwischen zwei Partnern – sondern ob sie wirklich zusammenpassen.