Neue Studie räumt mit Abnehm-Mythos auf

Wer Kilos verlieren will, setzt häufig auf mehr Training. Doch eine große internationale Studie zeigt: Bewegung verbrennt zwar Kalorien, hat auf das Körpergewicht aber oft weniger Einfluss als gedacht. Entscheidend ist vor allem, was auf dem Teller landet.

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Für die 2025 veröffentlichte Untersuchung werteten Forschende Daten von 4.213 Erwachsenen aus 34 Bevölkerungsgruppen aus. Darunter waren Jäger und Sammler aus Tansania, Hirten aus Sibirien und Büroangestellte aus Europa.

Das überraschende Ergebnis: Obwohl manche Gruppen im Alltag deutlich aktiver waren, unterschied sich ihr Gesamtenergieverbrauch nur vergleichsweise wenig. Der Körper scheint einen Teil der zusätzlichen Bewegung an anderer Stelle auszugleichen.

Der bereinigte Gesamtenergieverbrauch lag in wohlhabenden Gesellschaften lediglich um sechs bis elf Prozent niedriger. Auch bei der Energie, die unmittelbar durch Aktivität verbraucht wird, fanden die Forschenden keine signifikanten Unterschiede zwischen Jäger-Sammlern und Menschen in Industrieländern.

Ernährung ist der größere Hebel

Die Untersuchung legt nahe, dass nicht fehlende Bewegung der wichtigste Treiber der Übergewichtsepidemie ist, sondern vor allem eine zu hohe Kalorienaufnahme. Laut der Auswertung erklärt sie die Gewichtszunahme etwa zehnmal stärker als ein geringerer Energieverbrauch.

Große Portionen, häufige Snacks und hochverarbeitete Lebensmittel machen es leicht, mehr Kalorien aufzunehmen, als der Körper benötigt. Auch Stress und Schlafmangel können das Essverhalten beeinflussen und den Appetit auf süße oder fettreiche Lebensmittel verstärken.

Flüssige Kalorien werden oft unterschätzt

Ein besonderer Kalorientreiber sind Getränke. © Getty Images

Ein besonderer Kalorientreiber sind Getränke. Softdrinks, Säfte und süße Kaffeespezialitäten liefern viel Energie, sättigen aber häufig weniger als feste Nahrung.

Einige Beispiele:

350 Milliliter Cola: rund 150 Kalorien

350 Milliliter Fruchtsaft: rund 180 Kalorien

Ein großer Vanilla Latte: etwa 350 Kalorien

Ein großer Frappuccino: rund 400 bis 500 Kalorien

Auch Alkohol schlägt zu Buche: Ein großes Glas Wein kann rund 200 Kalorien enthalten, eine Piña Colada sogar bis zu 500. Dazu kommt, dass Alkohol die Fettverbrennung vorübergehend bremst und ungünstige Essensentscheidungen begünstigen kann.

Abnehmen: Diese Kombination hilft

Wer Gewicht verlieren möchte, sollte deshalb nicht ausschließlich auf Sport setzen. Unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und eiweißreiche Speisen können länger satt halten. Wasser und ungesüßter Tee sind eine einfache Alternative zu kalorienreichen Getränken.

Auch Bewegung bleibt wichtig: 150 bis 300 Minuten moderates Training pro Woche können die Gesundheit unterstützen. Krafttraining hilft zudem, Muskeln und körperliche Belastbarkeit zu erhalten.

Sport bleibt unverzichtbar

Die Botschaft der Studie lautet also nicht, dass Bewegung sinnlos ist. Sport stärkt Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Psyche – selbst wenn sich das zunächst kaum auf der Waage zeigt.

Wer langfristig Kilos verlieren möchte, sollte daher Ernährung und Bewegung kombinieren, statt allein auf schweißtreibende Trainingseinheiten zu hoffen. © Getty Images

Für das Abnehmen ist jedoch vor allem die Kalorienbilanz entscheidend. Wer langfristig Kilos verlieren möchte, sollte daher Ernährung und Bewegung kombinieren, statt allein auf schweißtreibende Trainingseinheiten zu hoffen.