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Elf Tote bei Massen-Crash im Nebel

Luftaufnahme eines Massenunfalls mit mehreren zerstörten Fahrzeugen auf der Autobahn in Bulgarien.
© APA/AFP/HANDOUT/SVOBODEN GLAS/MI
Mindestens 48 Personen wurden verletzt.
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Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn im Südosten Bulgariens sind elf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.

"Die Opferbilanz liegt derzeit bei elf Toten und 48 Verletzten", sagte Regierungschef Rumen Radew am Dienstag vor Journalisten. Das Unglück mit Dutzenden Fahrzeugen ereignete sich demnach in beiden Fahrtrichtungen einer Autobahn zwischen der Hauptstadt Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas.

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