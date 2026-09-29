Liebes-Aus mit Michelle: Philippi schlägt zurück!

Monatelang schwieg Schlagersänger Eric Philippi über das dramatische Ende der Verlobung mit Kollegin Michelle. In einer emotionalen Video-Botschaft bricht der Musiker nun sein Schweigen, übernimmt die Verantwortung für die Trennung und kündigt rechtliche Schritte gegen Falschmeldungen an.

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Nach wochenlangen Spekulationen und hitzigen Schlagzeilen in den Medien meldete sich Eric Philippi mit einer ausführlichen Stellungnahme auf seinen Social-Media-Kanälen zu Wort. Der beliebte Sänger, Komponist und Trompeter aus dem Saarland zog einen klaren Schlussstrich unter die anhaltenden Gerüchte rund um das Beziehungsende mit seiner ehemaligen Verlobten Michelle.

Eine überschrittene Grenze zwingt zum Handeln

Bislang hatte sich der Musiker stets konsequent geweigert, private Details vor den Augen der Öffentlichkeit auszubreiten. In seiner Video-Botschaft machte er gleich zu Beginn deutlich, wie schwer ihm dieser Schritt gefallen ist: "Ich habe mir immer vorgenommen, mein Privatleben nicht öffentlich auszutragen und mich an öffentlichen Auseinandersetzungen dieser Form auch nicht zu beteiligen und daran möchte ich auch weiter festhalten." Doch die Dynamik der vergangenen Wochen habe ihn letztlich zu einer öffentlichen Reaktion gezwungen: "Aber es gibt einen Punkt, an dem die Grenze überschritten ist und an diesem Punkt bin ich jetzt angekommen."

Der Künstler stellte klar, dass er sich nicht zu Wort melde, um schmutzige Wäsche zu waschen oder intime Einblicke preiszugeben, sondern um nachweislichen Falschdarstellungen entschlossen entgegenzutreten. Vor allem die zahlreichen unwahren Behauptungen über seine Person wolle er nicht länger unkommentiert im Raum stehen lassen.

Das schmerzhafte Beziehungsende und volle Verantwortung

Zur eigentlichen Trennung von Schlagerstar Michelle fand der Musiker aus Saarwellingen schonungslos offene Worte und bestätigte, dass der Entschluss zum Liebes-Aus allein bei ihm lag: "Das Ende einer langen Beziehung ist schmerzhaft und die Entscheidung zur Trennung habe ich getroffen. Das ist öffentlich bekannt und stimmt." Gleichzeitig bedauerte er die daraus entstandenen emotionalen Wunden zutiefst: "Dass diese Entscheidung Schmerzen verursacht hat – übrigens auf beiden Seiten – tut mir aus tiefsten Herzen leid."

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Zu den Hintergründen erklärte Philippi, dass er sich in einer extrem belastenden Beziehungssituation befunden habe, aus der er letztlich keinen anderen Ausweg mehr sah. Aus diesem Grund stehe er auch mit zeitlichem Abstand weiterhin hinter dem Entschluss: "Deshalb stehe ich auch heute noch zu dieser Entscheidung, so schmerzhaft sie auch war, und trage dafür jegliche Verantwortung und alle Konsequenzen."

Rechtliche Schritte gegen Falschmeldungen eingeleitet

Dass seine bisherige Zurückhaltung fälschlicherweise als Schuldeingeständnis interpretiert wurde, wies der Künstler mit Nachdruck zurück. Er habe keineswegs vor, jede mediale Darstellung widerstandslos hinzunehmen. Aus diesem Grund kündigte Philippi juristische Konsequenzen für jene an, die Unwahrheiten verbreiten: "Ich habe gegen nachweislich falsche Behauptungen rechtliche Schritte eingeleitet."

Die vergangenen Monate bezeichnete der Musiker als eine der schwersten Phasen seines Lebens: "Die vergangenen Monate waren auch für mich hart, sehr hart." Dennoch gehe er aus dieser Krise gestärkt und reflektiert hervor: "Aber ich weiß inzwischen sehr genau, dass ich meinen Weg weitergehen möchte. Ich bin mir selbst heute näher als lange zuvor. Und mir bewusst über Fehler, die ich gemacht habe und zu denen ich auch stehe."

Musik als Lebensaufgabe und Blick nach vorn

Trotz der enormen seelischen Strapazen blickt der Komponist und Instrumentalist mit großer Zuversicht in seine berufliche Zukunft. Seine Berufung sieht er unverändert im kreativen Schaffen: "Denn ich bin fest davon überzeugt, dass ich auf dieser Erde bin, um Musik zu machen." Er sei von Beginn an angetreten, um neue Lieder zu schreiben, Alben zu produzieren und live auf der Bühne für sein Publikum zu spielen. Mit dem klaren Bekenntnis "Ich bin und bleibe hier für Musik" beendete Philippi seine Erklärung und stellte klar, dass fortan wieder seine Kunst im Mittelpunkt stehen soll.