Schlagerstar Hertel: "Nutten & Koks" statt Dirndl

Ein rätselhafter Titel, bitterböse Pointen und das endgültige Aus für das brave Dirndl-Idyll: Stefanie Hertel wagt einen Schritt, den ihr wohl kaum jemand zugetraut hätte.

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Früher begeisterte Stefanie Hertel im Dirndl mit volkstümlichen Liedern wie "So a Stückerl heile Welt", nun vollzieht die beliebte Musikerin einen bemerkenswerten Genrewechsel. Ab dem Jahr 2027 wird sie das renommierte Comedy- und Kabarettformat von Mary Roos übernehmen und gemeinsam mit dem bekannten Kabarettisten Wolfgang Trepper auf ausgedehnte Tournee gehen. Da in der neuen Auflage anstelle des klassischen deutschen Schlagers vor allem die Welt der Volksmusik parodiert wird, ändert sich auch der traditionsreiche Titel: Aus der bisherigen Erfolgsreihe wird künftig "Nutten, Koks und Edelweiß".

Begeisterte Zusage für die Nachfolge von Mary Roos

Die Vorgängerproduktion erwies sich in der Vergangenheit als wahrer Publikumsmagnet. Über einen Zeitraum von zehn Jahren begeisterten Mary Roos und Wolfgang Trepper ihr Publikum in mehr als 360 Vorstellungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Nachdem sich Mary Roos im Anschluss an die Tournee des Jahres 2026 endgültig in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, suchten die Macher nach einer würdigen Nachbesetzung. Stefanie Hertel zeigte sich von der Anfrage sofort angetan, wie sie gegenüber der BILD-Zeitung voller Vorfreude bestätigte.

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"Es macht mich sehr stolz, dass ich mit der Show in die Fußstapfen von Mary Roos treten darf", erklärte Stefanie Hertel. Mary Roos besitze einen herausragenden Humor. Als sie die Show zum ersten Mal live im Theater verfolgte, habe sie vor Lachen sprichwörtlich auf dem Boden gelegen. Entsprechend leicht fiel ihr die Entscheidung: "Als ich dann gefragt wurde, ob ich ihre Rolle übernehmen möchte, habe ich sofort zugesagt. Ich bin ein Fan von Comedy und es ist eine Herausforderung, mich in diesem Genre neu zu beweisen."

Schlagabtausch und scharfe Pointen mit Wolfgang Trepper

Das bewährte Erfolgsrezept des Programms basiert auf einem dynamischen Wechselspiel zwischen musikalischen Darbietungen und satirischen Wortgefechten. Während die Sängerin eigene Lieder präsentiert und Einblicke in ihren Werdegang gibt, rechnet Wolfgang Trepper in gewohnt angriffslustigen Monologen mit der Musikbranche ab. Dass Trepper für seine pointierten Seitenhiebe bekannt ist, bereitet Hertel keineswegs Sorgen. Im BILD-Gespräch stellte sie unmissverständlich klar: "Nein. Ich bin jemand, der gute Satire vertragen kann. Und Wolfgang muss ja auch mit dem Echo klarkommen, denn ich werde seine Sprüche natürlich kontern. Ich glaube aber nicht, dass er beleidigend sein wird, denn ich habe ihn als einen sehr feinen Menschen kennengelernt."

Auch Trepper selbst kommentierte die künftige Bühnenpartnerschaft bereits mit seinem charakteristischen Humor. "Ich freue mich total auf die neue Show mit Stefanie Hertel", gab der Kabarettist zunächst gut gelaunt zu Protokoll, ehe er trocken nachschob: "Es wäre so schön, wenn diese Aussage wahr wäre..." Die humorvollen Sticheleien gehören fest zur Dramaturgie des Programms, in dem sich die beiden Protagonisten auf der Bühne nichts schenken.

Was hinter dem provokanten Show-Titel steckt

Der auffällige Titel der Satire-Reihe beruht auf einer populären Anekdote aus dem Schlagergeschäft. Angeblich soll der legendäre Volkssänger Heino einst eine vertragliche Klausel gefordert haben, wonach in seiner Künstlergarderobe ausnahmslos "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" bereitstehen müssten. Wenngleich es sich dabei um eine humorvolle Legende handelt, griff Heino die Erzählung stets mit einem Augenzwinkern auf und merkte trocken an, dass vor allem die frischen Erdbeeren damals nur sehr schwer zu beschaffen gewesen seien.

Für interessierte Theater- und Comedyfreunde stehen die Termine für den Kartenkauf bereits fest. Der offizielle Ticket-Vorverkauf für die Tournee "Nutten, Koks und Edelweiß" startet am 1. Oktober 2026 um 12 Uhr exklusiv im Internet unter nuttenkoksundedelweiss.de. Ab dem 13. November 2026 sind die Eintrittskarten zusätzlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.