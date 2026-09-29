Sorge um Erbe: Klitschko geht gerichtlich vor

Nach dem Tod von Hayden Panettiere will Wladimir Klitschko das Erbe für die gemeinsame Tochter Kaya sichern. Der Ex-Boxer beantragte bei einem Gericht die Vormundschaft für das Vermögen.

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Schauspielerin Hayden Panettiere (†36) hat offenbar kein Testament hinterlassen. Damit fällt ihr gesamtes Vermögen an ihre Tochter Kaya, einschließlich einer Eigentumswohnung in West Hollywood.

Antrag von Klitschko

Um dieses Erbe zu schützen, hat Kayas Vater Wladimir Klitschko (50) nun bei einem Gericht in Kalifornien beantragt, vorläufig als Vormund für das Vermögen des Mädchens eingesetzt zu werden. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, aus denen das US-Portal "TMZ" zitiert. Demnach reichte der frühere Boxweltmeister den Antrag am vergangenen Donnerstag, 24. Oktober, in Los Angeles ein. Seine Einsetzung sei "dringend und unerlässlich". Die Schauspielerin war am 16. August im Alter von 36 Jahren gestorben.

Angst vor Zugriff

Hinter dem Vorstoß steckt offenbar die Sorge, dass Teile des Nachlasses verschwinden könnten. Laut den von "TMZ" zitierten Unterlagen hatte Panettiere schon zu Lebzeiten einen Sicherheitsdienst für ihr Haus engagiert. Grund sei die dokumentierte Befürchtung gewesen, dass sich eine Person unbefugt Zugang zu ihrem Grundstück verschafft habe. Nach ihrem Tod habe eine Firma die Schlösser ausgetauscht, gibt Klitschko laut des Berichts an. Folgende Sicherheitsmaßnahmen wurden bezüglich des Nachlasses bisher umgesetzt:

Lagerräume mit Designerkleidung und Accessoires von öffentlichen Auftritten wurden an einen anderen Ort gebracht.

Schlösser des Anwesens wurden nach ihrem Tod ausgetauscht.

Wladimir Klitschko versucht vor Gericht zu verhindern, dass die betreffende Person weiterhin versucht, sich Eigentum anzueignen.

Panettiere und Klitschko © WireImage.com/Getty

Ermittlungen und die Familie

Ein weiterer Punkt betrifft laufende Ermittlungen. Im Zuge dessen hätten Bundesbeamte das Haus betreten und Gegenstände beschlagnahmt, heißt es in dem Antrag. Klitschko wolle mit dem Antrag sicherstellen, diese nach Abschluss der Untersuchungen zurückfordern zu können. Angesichts des großen öffentlichen Interesses müsse schnell jemand bestellt werden, der Haus und Inventar sichere.

Abwickelung der Erbes

Dass sich das Verfahren an ein kalifornisches Gericht richtet, begründet Klitschko in den Dokumenten ebenfalls. Kaya lebe zwar nicht in Kalifornien, habe als Erbin aber Anspruch auf das gesamte Vermögen, das dort abgewickelt wird. Panettiere, international bekannt aus der Serie "Heroes", und Klitschko waren nie verheiratet. Sie waren von Oktober 2013 bis zu ihrer Trennung im August 2018 verlobt, 2014 kam Kaya zur Welt. Im Jahr der Trennung überließ die Schauspielerin dem Ukrainer das alleinige Sorgerecht. Die Tochter lebt bei ihm in der Ukraine.