Hayden Panettiere: Offizielle Todesursache enthüllt

Jetzt ist bekannt, woran Hayden Panettiere gestorben ist. Die Schauspielerin hatte mehrere Medikamente und Fentanyl in ihrem Körper. Der zuständige Gerichtsmediziner stuft ihren Tod als Unfall ein.

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Wie aus einem Bericht des Gerichtsmediziners von Greenville County hervorgeht, wurde bei Panettiere neben Fentanyl auch Alprazolam, der Wirkstoff von Xanax, nachgewiesen. Außerdem fanden sich Methocarbamol, ein Muskelrelaxans, sowie Quetiapin in ihrem Körper.

Der Tod der Schauspielerin wurde als Unfall eingestuft. Hinweise auf äußere Verletzungen, die zu ihrem Tod beigetragen haben könnten, gab es laut Autopsie nicht.

Freund fand sie leblos

Panettiere starb am 16. August im Alter von nur 36 Jahren in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Zuvor war sie gemeinsam mit ihrem Freund Brian Hickerson von Los Angeles dorthin gereist.

Hickerson und sein Bruder Zach fanden die Schauspielerin später bewusstlos. Brian soll ihr Narcan verabreicht haben, um eine mögliche Überdosierung rückgängig zu machen. Außerdem versuchten die beiden, sie mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung zu reanimieren.

Hayden Panettiere mit Freund Brian Hickerson. © GC Images

Auch die eintreffenden Rettungskräfte führten eine intensive Wiederbelebung durch. Panettiere konnte jedoch nicht gerettet werden und wurde um 14.32 Uhr für tot erklärt.

Ermittler suchten nach Drogen

Bereits kurz nach ihrem Tod durchsuchten Bundesermittler Panettieres Haus in Los Angeles. Dabei soll es um mögliche Hinweise auf einen Drogendealer gegangen sein.

Laut früheren Berichten gingen die Behörden zunächst davon aus, dass Panettiere kurz vor ihrem Tod eine mit Fentanyl versetzte Oxycodon-Pille genommen haben könnte. Zudem sollen Ermittler Nachrichten zwischen der Schauspielerin und einem mutmaßlichen Drogendealer untersucht haben.

Bekannt aus "Heroes" und "Nashville"

Hayden Panettiere wurde vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Heroes" und "Nashville" bekannt. Außerdem spielte sie unter anderem in "Remember the Titans" und der "Scream"-Reihe mit.

Die Schauspielerin wurde nur 36 Jahre alt.