Michael Ballack hat sich verlobt

Michael Ballack und seine Freundin Sophia Schneiderhan wollen den nächsten Schritt gehen: Wie die BILD-Zeitung berichtet, hat der ehemalige Fußball-Star seiner langjährigen Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Sophia hat Ja gesagt – und trägt ihren Verlobungsring bereits stolz am Finger.

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Der Antrag soll bereits vor rund zwei Monaten während eines gemeinsamen Urlaubs in Portugal stattgefunden haben. Seitdem genießen Ballack und Schneiderhan ihr Glück als Verlobte und planen ihre gemeinsame Zukunft.

Dass Sophia nun einen Ring am Finger trägt, ist auch auf ihren aktuellen Instagram-Fotos zu sehen. Erst am vergangenen Wochenende zeigte sich die 26-Jährige beim Oktoberfest glücklich an der Seite ihres Verlobten.

Seit mehr als vier Jahren ein Paar

Ballack und Schneiderhan sind seit mehr als vier Jahren zusammen. Im Juni 2022 zeigten sie sich erstmals öffentlich als Paar – bei einer Kunstmesse in der Schweiz.

Seitdem traten die beiden immer wieder gemeinsam auf, unter anderem beim Oktoberfest und bei der glamourösen amfAR-Gala in Cannes.

© Getty Images

Sophia ist selbst erfolgreich: Sie arbeitet als Model und Influencerin, studierte von 2019 bis 2023 an der Westminster Business School in London und ist mittlerweile auch Unternehmerin. Mit "Wonderbears" gründete sie eine eigene Marke im Bereich Nahrungsergänzung.

Sophia gehört längst zur Familie

Auch privat ist die Beziehung längst fest verankert. Anfang des Jahres reiste Ballack gemeinsam mit Sophia und seinen beiden Söhnen Louis (24) und Jordi (21) nach Japan. Dabei veröffentlichte der ehemalige Fußball-Star erstmals ein gemeinsames Foto der vier.

Nun wollen Ballack und Schneiderhan offenbar auch als Ehepaar eine eigene Familie aufbauen.

Wird Ballack noch einmal Vater?

Nun steht Sophia selbst vor ihrer Hochzeit. Laut Informationen aus dem Freundeskreis sollen sich die beiden auch vorstellen können, eines Tages Eltern zu werden.

Für Michael Ballack und Sophia Schneiderhan beginnt damit ein neues Kapitel ihrer Beziehung – mit Verlobungsring, Hochzeitsplänen und großen Zukunftswünschen.