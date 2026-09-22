Lionel Richie erneut im Krankenhaus

Erneuter Schock um Lionel Richie: Der Musik-Star liegt wieder im Krankenhaus und wird wegen Herzrhythmusstörungen behandelt. Deshalb müssen gleich drei geplante Konzerte mit Earth, Wind & Fire abgesagt werden.

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Wie US-Medien berichten, wird der 77-Jährige derzeit wegen Vorhofflimmerns behandelt. Dabei handelt es sich um einen unregelmäßigen Herzschlag. Die Ärzte setzen auf eine sogenannte Ablation, bei der gezielt kleine Narben im Herzgewebe gesetzt werden, um fehlerhafte elektrische Signale zu blockieren und den Herzrhythmus zu stabilisieren.

Laut den Berichten gilt der Eingriff als minimalinvasiv und nicht als große Operation.

Drei Konzerte fallen aus

Wegen des neuerlichen Krankenhausaufenthalts wurden die nächsten drei Termine der gemeinsamen "Sing a Song All Night Long"-Tour mit Earth, Wind & Fire abgesagt.

Betroffen sind die Auftritte in San Francisco, Chicago und Columbus. Die Konzerte waren für Samstag sowie den 30. September und 2. Oktober angesetzt.

Für Richie ist es bereits der dritte Krankenhausaufenthalt innerhalb weniger Monate.

Schon im Juni und August gesundheitliche Probleme

Bereits im Juni musste ein Konzert in St. Paul vorzeitig beendet werden. Richie hatte sich während des Auftritts laut früheren Berichten "schwindelig" und "komisch" gefühlt. Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit einem Krankenwagen ins Spital.

Lionel Richie musste drei weitere Konzerte absagen. © Getty Images

Im August folgte der nächste Krankenhausaufenthalt. Nach einem Konzert in St. Louis ließ sich Richie erneut untersuchen und verbrachte mehrere Tage auf der Intensivstation. Nach insgesamt drei Tagen konnte er wieder nach Hause.

Nun muss der Sänger erneut medizinisch behandelt werden – und seine Fans müssen vorerst auf die nächsten Auftritte verzichten.