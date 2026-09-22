Turkish Airlines ist erneut Europas beste Fluggesellschaft

Acht Auszeichnungen bei den Skytrax World Airline Awards 2026: Turkish Airlines holt sich zum elften Mal den Titel als beste Airline Europas und überzeugt auch beim Catering in der Business Class.

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Turkish Airlines darf sich erneut über eine der begehrtesten Auszeichnungen der Luftfahrtbranche freuen. Bei den Skytrax World Airline Awards 2026 wurde die Fluggesellschaft bereits zum elften Mal zur "Besten Fluggesellschaft Europas" gekürt. Auch im weltweiten Vergleich konnte die Airline punkten und rückte im Ranking der besten Fluggesellschaften der Welt auf Platz fünf vor.

© Turkish Airlines

Insgesamt acht Auszeichnungen nahm Turkish Airlines bei der diesjährigen Verleihung entgegen. Besonders erfolgreich war die Airline einmal mehr beim kulinarischen Angebot an Bord: Zum zehnten Mal sicherte sie sich den Titel für das "Beste Business-Class-Catering weltweit". Verantwortlich für die Bordgastronomie ist Turkish DO&CO, das mit seinen Menüs seit Jahren zu den Aushängeschildern der Fluggesellschaft zählt.

Acht Auszeichnungen für Turkish Airlines

Neben dem Titel als beste Airline Europas wurde Turkish Airlines zum 13. Mal als "Beste Fluggesellschaft Südeuropas" geehrt. Fünf weitere Preise in den Kategorien Economy Class und Business Class für Europa und Südeuropa komplettierten die Erfolgsbilanz.

"Dass diese Auszeichnungen direkt auf den Bewertungen unserer Passagiere beruhen, macht sie für uns besonders wertvoll", erklärte Prof. Dr. Murat Şeker, Vorsitzender des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung von Turkish Airlines.

© Turkish Airlines

Von Istanbul in 133 Länder

Für Reisende aus Österreich ist Turkish Airlines vor allem durch ihr internationales Drehkreuz in Istanbul interessant. Von dort aus verbindet die Fluggesellschaft Europa mit zahlreichen Destinationen auf sechs Kontinenten.

Mit einer Flotte von 567 Passagier- und Frachtflugzeugen steuert Turkish Airlines aktuell 358 Ziele in 133 Ländern an. Damit fliegt die Star-Alliance-Airline mehr Länder an als jede andere Fluggesellschaft weltweit.

Gefeiert wird mit Sondertarifen

Noch bis 27.9.2026 bietet Turkish Airlines für Abflüge von Wien und Salzburg spezielle Sondertarife an. Zum Beispiel nach Kapstadt um 589€, nach Singapur um 599€, oder nach Mauritius um 769€.