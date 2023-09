× M'Barek im Visier von Einbrecher-Bande

Einbrecher überraschten Elyas M'Barek und seine Frau im Schlaf und kamen Tage später ein zweites Mal. Jetzt hat der Schauspieler sie Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

In seinem Podcast schildert Schauspiel-Star Elyas M'Barek sein "traumatisches Erlebnis", als vor kurzem eine Einbrecherbande versuchte, seine Villa auf Ibiza leerzuräumen. Der Hauptwohnsitz des "Fack ju Göhte"-Stars und seiner Ehefrau Jessica ist zwar seit einiger Zeit in New York, aber den Sommer verbringt er oft und gerne auf Ibiza. Das dürften die Einbrecher aber nicht gewusst haben, und gingen wohl von einem leerstehenden Zweitwohnsitz aus.

© Getty Images ×

Nächtlicher Schock

"Ich wache nachts auf – und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer", erzählt der 41-Jährige. Zunächst habe er die Situation gar nicht begriffen, doch dann wurde ihm klar: "Das ist nicht meine Frau. Total schlaftrunken sag ich so 'Hallo' – und die Tür geht wieder zu. Es war so ein Albtraum." Plötzlich war M'Barek aber hellwach, sprang auf und griff sich in der Küche ein Messer. Gleichzeitig rief er die Polizei an weil er sicher war, es mit Einbrechern zu tun zu haben.

Zugang ins Haus verschafften sich die Täter durch eine Seitentüre, die sie aufgebrochen haben. Da sie bei ihrem Coup gestört wurde, erbeuteten die Täter nur etwas Bargeld aus M'Bareks Brieftasche. Kreditkarten, Computer und andere Wertgegenstände wurden nicht gestohlen.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Gelernt hat der Schauspieler daraus auf jeden Fall. Die installierte Alarmanlage, die sonst nur aktiv ist, wenn keiner zuhause ist, lässt er seitdem nachts immer angeschaltet - auch wenn er und Jessica im Haus sind.

© Facebook

Und das machte sich bereits wenige Tage nach dem Einbruchsversuch bezahlt. Die Täter kamen nämlich wieder und versuchten erneut M'Barek auszurauben. Der Schauspieler und seine Frau hatten zu dem Zeitpunkt die Party-Insel bereits wieder verlassen. Doch die Alarmanlage schlug an und die Einbrecher mussten erneut erfolglos flüchten.