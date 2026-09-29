Shania & Davina Geiss: Flirt-Verbot auf der Wiesn

Beim traditionellen Almauftrieb auf dem Münchner Oktoberfest standen Shania und Davina Geiss im Mittelpunkt des Interesses. Neben dem spektakulären TV-Senderwechsel der Millionärsfamilie sorgten vor allem die strengen Dating-Kriterien der beiden Schwestern für Aufsehen.

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Sobald die Geissens auf dem Münchner Oktoberfest eintreffen, gehört ihnen die ungeteilte Aufmerksamkeit von Fotografen und Festgästen. Beim traditionsreichen Almauftrieb in derKäfer Wiesn-Schänke richtete sich das Blitzlichtgewitter diesmal jedoch noch intensiver auf die prominente TV-Familie als in den Jahren zuvor. Das lag nicht zuletzt an einem echten Paukenschlag in der Fernsehbranche: Carmen und Robert Geiss hatten gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania erst kurz zuvor ihren spektakulären Senderwechsel publik gemacht. Nach rund 15 Jahren bei RTLZWEI verlässt die Kult-Familie ihren Heimatsender und heuert künftig bei Sat.1 und ProSieben an.

Warum Münchner Verehrer keine Chance haben

Entsprechend groß war der Andrang der Medienvertreter auf dem roten Teppich. Doch neben den geschäftlichen Neuigkeiten stand vor allem ein privates Thema im Fokus der Neugier: Wie steht es um das Liebesleben von Davina und Shania? Beide Geiss-Töchter sind längst erwachsen und ziehen bei gesellschaftlichen Großereignissen wie dem Oktoberfest naturgemäß die Blicke potenzieller Verehrer auf sich. Doch wer sich im Bierzelt Hoffnungen auf eine Romanze mit den Millionärstöchtern macht, stößt schnell an feste Grenzen. Für die beiden Schwestern gibt es bei Männern nämlich ein ganz klares Ausschlusskriterium: Ein Partner sollte keinesfalls aus München stammen.

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Sommer in Saint-Tropez und Hauptwohnsitz in Monaco

Die Begründung für diese resolute Vorgabe ist rein praktischer Natur. Shania und Davina haben ihren Lebensmittelpunkt im Fürstentum Monaco. Obwohl beide die bayerische Landeshauptstadt sehr schätzen, halten sie eine Fernbeziehung zwischen München und dem Mittelmeer für schlichtweg unpraktikabel und viel zu kräftezehrend. Ein Münchner Verehrer müsste von Beginn an eine enorme geografische Distanz überwinden. Hinzu kommt der exklusive Lebensstil der Familie: Die Schwestern verbringen die Sommermonate mit Vorliebe an der Côte d’Azur in Saint-Tropez, was eine ohnehin komplizierte Pendel-Beziehung zusätzlich erschweren würde.

Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss, Shania Tyra Geiss and Robert Geiss beim Almauftrieb. © Getty Images

Robert Geiss sieht Liebesleben gelassen

Dass es auf der Wiesn trotz dieser Hürden zu Annäherungsversuchen kommt, beunruhigt Familienoberhaupt Robert Geiss keineswegs. Im Gespräch mit dem Magazin BUNTE.de gab sich der Unternehmer auffallend locker. Zwar räumte er unumwunden ein, dass er früher bei Verehrern deutlich strenger durchgegriffen habe, mittlerweile seien seine Töchter jedoch alt genug, um eigenständige Entscheidungen zu treffen und selbst zu bestimmen, wem sie ihre Aufmerksamkeit schenken.

Einen perfekten Schwiegersohn könne und wolle er sich ohnehin nicht am Reißbrett entwerfen, betonte der Millionär. Seine Töchter müssten ihm den jeweiligen Partner zu gegebener Zeit ganz einfach persönlich vorstellen. Und selbst dann sei sein Urteil nicht das ausschlaggebende: Am Ende hat im Hause Geiss bei der Partnerwahl – wie in den meisten Lebenslagen – ohnehin Ehefrau Carmen das entscheidende letzte Wort.