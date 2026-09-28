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"Dschingis Khan"

Ralph Siegel: Nach Koma zum Song Contest

Ralph Siegel
© Getty
Die "nächste Generation" der Gruppe aus den 1970ern geht auch auf Tournee.
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Schlagerkomponist Ralph Siegel will mit einer Neuauflage der Gruppe Dschingis Khan den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) stellen. "Das haben wir gerade noch eingereicht. Jetzt sind wir sehr gespannt", sagte Siegel dem Portal "Schlagerpuls" kurz nach seiner Rückkehr nach Hause. "Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein. Ich habe wirklich was Tolles eingereicht."

Siegel hatte zuvor bereits angekündigt, die "nächste Generation" der Gruppe aus den 1970ern werde 2027 in Deutschland auf Tour gehen. Jetzt soll der bekannte Name bei den deutschen ESC-Entscheidern punkten. Siegel betonte, er habe "etwas verhältnismäßig Anspruchsvolles" entwickelt. "Aber ich glaube, das ist auch notwendig, wenn es um so eine Weltgruppe geht", sagte Siegel dem Portal "Schlagerpuls". "Ich hoffe, dass die Jury das auch so sieht."

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"Fantastisches Lied" aus dem Koma mitgebracht

Nach einer schweren Erkrankung und einem künstlichen Koma im Juli hatte der 80-Jährige dem "Münchner Merkur" zu Protokoll gegeben, er habe "aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar". Er wolle den Song beim nächsten ESC einreichen und habe genau so ein Gefühl wie damals mit "Ein bisschen Frieden". Der Titel war 1982 der Gewinner des Wettbewerbs.

Original-Band Dschingis Khan
Original-Band Dschingis Khan © Getty Images

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und -produzenten. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht, sein bekanntester Hit ist "Ein bisschen Frieden".

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