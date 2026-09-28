Kultauswanderer Reimanns: SO hoch ist ihr Vermögen

Konny und Manu Reimann genießen ihr Leben auf Hawaii. Nach jahrelanger harter Arbeit vor der Kamera hat es der Kult-Auswanderer nun offiziell geschafft.

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Auf Hawaii können es sich Konny und Manu Reimann nach jahrelanger Arbeit gut gehen lassen. Seit 2006 stehen sie mit ihren beiden Kindern vor der Kamera und begeistern ihre Fans immer wieder mit verrückten Projekten aus ihrem außergewöhnlichen Alltag.

Wie das "Vermögen-Magazin" verrät, haben es Konny und Manuela Reimann tatsächlich zum Millionenvermögen geschafft. Sie sollen ein Vermögen von rund 3 Millionen Euro besitzen.

Anfänge in Hamburg und Texas

Diese Summe kommt jedoch nicht von irgendwoher. Im Jahr 2006 wurde die Auswanderer-Familie Reimann erstmals für das Fernsehformat "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" gefilmt, als sie Hamburg hinter sich ließ und sich ein neues Leben im US-Bundesstaat Texas aufbaute.

2013 bei "Die Pool Champs" © Getty Images

TV-Erfolg bringt Millionen-Vermögen

Die Fan-Gemeinde der Reimanns wächst seitdem stetig. Nach vielen Gastauftritten in anderen Shows stehen die Reimanns mittlerweile für ihre eigene TV-Produktion vor der Kamera. Folgende Faktoren prägen den Erfolg der TV-Familie: Die Anfänge als Auswanderer bei "Goodbye Deutschland", eine stetig wachsende und treue Fan-Gemeinde, eine eigene RTLZWEI-Produktion als dauerhaftes TV-Format