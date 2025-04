Trump-Regierung entlässt weitere Frau aus Armee-Führungsriege

Das Pentagon hat die Entlassung einer hochrangigen US-Militärvertreterin bei der NATO bekannt gegeben.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth habe Vizeadmiralin Shoshana Chatfield von ihrem Posten als US-Vertreterin im NATO-Militärausschuss abgezogen, erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Dienstag in Washington. Hegseth habe "das Vertrauen in ihre Führungsqualitäten verloren", begründete Parnell den Schritt.

Die Hubschrauberpilotin Chatfield war seit 2023 die Repräsentantin der USA im höchsten militärischen NATO-Gremium. Medienberichten zufolge störte Hegseth sich an Aussagen Chatfields, in denen diese sich für Vielfalt in der US-Armee ausgesprochen hatte.

US-Präsident Donald Trump und Hegseth haben einen weitgehenden Personalumbau im Verteidigungsministerium eingeleitet, zu dem die Umbesetzung von Posten auf den höchsten militärischen Kommandoebenen und auch die Entlassung tausender ziviler Mitarbeiter gehören.

So entließ Trump im Februar ohne Nennung von Gründen Generalstabschef Charles Q. Brown nach weniger als eineinhalb Jahren im Amt. Hegseth entließ unter anderen Marine-Oberbefehlshaberin Lisa Franchetti, die erste Frau auf diesem Posten. Auch für ihre Entlassung wurden keine Gründe genannt.