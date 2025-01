Schummeln ÖSV-Adler? "Bis auf Unterhose durchleuchtet!"

Tschofenig triumphiert beim Neujahrsspringen in Garmisch Erster ÖSV-Sieg in Garmisch seit 2014! Daniel Tschofenig triumphiert beim Neujahrsspringen vor Gregor Deschwanden (SUI) und übernimmt die Gesamtführung in der Vierschanzentournee - vor Jan Hörl und Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft. Michael Hayböck lacht in Garmisch als Dritter vom Podest.