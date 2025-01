Tschofenig triumphiert beim Neujahrsspringen in Garmisch

Erster ÖSV-Sieg in Garmisch seit 2014! Daniel Tschofenig triumphiert beim Neujahrsspringen vor Gregor Deschwanden (SUI) und übernimmt die Gesamtführung in der Vierschanzentournee - vor Jan Hörl und Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft. Michael Hayböck lacht in Garmisch als Dritter vom Podest.

Die ÖSV-Adler bleiben das Maß aller Dinge bei der 73. Vierschanzentournee. Nach dem Dreifach-Sieg zum Auftakt in Oberstdorf flogen am Neujahrstag in Garmisch zwei Österreicher aufs Podest: Sieger Tschofenig und der Drittplatzierte Hayböck. In der Gesamtwertung sind zur Halbzeit drei ÖSV-Springer vorn: Tschofenig kommt mit 7,9 Punkten auf Jan Hörl (Garmisch-5.) zur dritten Tournee-Konkurrenz nach Innsbruck (Qualifikation am Freitag, Springen am Samstag). Stefan Kraft verlor die Führung am Neujahrstag, unser letzter Tourneesieger (2014/15) hat aber als Gesamt-Dritter mit 8,7 Punkten Rückstand noch alle Chancen.

Tschofenig löste Paschke an Weltcup-Spitze ab

Bester Nicht-Österreicher in der Tournee-Gesamtwertung ist Deschwanden als Vierter. Der Schweizer hat 13,6 Punkte Rückstand auf Tschofenig. Pius Paschke, mit fünf Saisonsiegen in die Tournee gestartet, fiel auf Platz 6 zurück. Auch die Führung im Gesamtweltcup musste Paschke (794 Punkte) an den dreifachen Saisonsieger Tschofenig (796) abgeben. Hörl (756) und Kraft (599) folgen auf den Plätzen 3 und 4.

ÖSV-Adler besiegten Garmisch-Fluch

Die ÖSV-Adler hatten bereits im 1. Durchgang in Garmisch dominiert - auf jener Schanze, auf der es für sie in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gelaufen war: Tschofenig setzte sich dank Windpunkten und Top-Noten mit 141,5 m in Führung - vor Hayböck, dem selbst ein Schanzenrekord (145 m) nicht reichte. Hörl lag zur Halbzeit auf Platz 9. Kraft musste sich einem fehlerhaften Sprung auf 131,5 m mit Rang 14 begnügen. In der Entscheidung behielt Tschofenig die Nerven, Hörl und Kraft verbesserten sich auf die Plätze 5 und 8, Hayböck fiel auf 3 zurück.

"Das waren zwei geniale Sprünge, dass ich jetzt in der Gesamtwertung vorn bin, ist genial", jubelte Tschofenig, der beim Aufsprung im 2. Durchgang einen Schreckmoment gehabt hatte: "Ich hab kaum was gesehen unten ..."

Hayböck konnte seinen den im 2. Durchgang verspielten Sieg verschmerzen: "Ich freu mich irrsinnig über Platz drei und den Schanzenrekord. Ein Stockerlplatz in Garmisch hat mir noch gefehlt. Das war ein Superstart ins neue Jahr."

Und Kraft zog einigermaßen versöhnlich von seiner "Fluch-Schanze" ab: "Ich bin sehr erleichtert. Der Rückstand hält sich in Grenzen. Ich freu mich jetzt schon auf die Stimmung in Innsbruck und Bi'hofen."