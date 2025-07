Amstetten verwandelt sich in eine farbenfrohe Open-Air-Galerie

Am 19. und 20. Juli wird die Amstettner Innenstadt wieder zum farbenfrohen Kunst-Hotspot.

Zwei Tage lang steht Amstetten im Zeichen der Kunst. Rund 30 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland zeigen ihr Können mitten in der Stadt. Von der Grillparzerstraße über den Rathausplatz bis zum Umdasch-Stadion entstehen Werke in Echtzeit. Live-Straßenmalerei, farbenfrohe Graffitis und eindrucksvolle 3D-Kunst ziehen Besucherinnen und Besucher in ihren Bann.

Am Hauptplatz wartet zusätzlich eine Street-Food-Area mit kulinarischen Highlights von 10 bis 20 Uhr. DJ Mevo liefert am Nachmittag den passenden Sound, am Samstagabend bringt die Drumball Connection mit treibenden Rhythmen die Stadt zum Vibrieren. Wer selbst zur Sprühdose greifen will, kann beim Graffiti-Workshop mit Wolfgang Hold mitmachen. Die Teilnahme ist begrenzt, eine Anmeldung per Mail erforderlich.

Kreativer Herzschlag einer ganzen Stadt

Veranstaltet wird das Urban Art Festival von der Kunstinitiative Amstetten sowie der Stadtkultur und dem Stadtmarketing der AVB Kultur & Freizeit GmbH. Bereits zum fünften Mal bringt das Event Farbe, Fantasie und frische Impulse in die Innenstadt. "Amstetten wird erneut zum urbanen Zentrum kulturellen Schaffens. Das Urban Art Festival ist ein fixer Bestandteil unseres Kultursommers und bringt nicht nur Farbe, sondern auch Vielfalt und Kreativität in den öffentlichen Raum", sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl.

Zwischen Spraynebel und Musik entsteht ein Miteinander, das Kunst für alle zugänglich macht. Für viele ist das Festival längst mehr als nur ein Event – es ist Ausdruck eines offenen, lebendigen Stadtgefühls. Amstetten zeigt, wie bunt urbanes Leben sein kann.