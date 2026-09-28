Verwirrt bei VMAs: Sorge um Madonna

Pop-Ikone Madonna sorgte bei den MTV VMAs für Verwirrung. Trotz sieben Auszeichnungen schien die Sängerin auf der Bühne zeitweise nicht zu wissen, wofür sie geehrt wurde.

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Popstar Madonna nahm am Sonntagabend bei der Verleihung der MTV VMAs insgesamt sieben Auszeichnungen mit nach Hause. Zuvor wurde die Musikerin im Netz für ihren Eröffnungsauftritt mit den Hits "Bring Your Love" und "Danceteria Afterhours Remix" kritisiert. Als sie später gemeinsam mit Charli XCX und Troye Sivan die Bühne betrat, um den Award in der Kategorie Best Dance für "Confessions II - The Film" entgegenzunehmen, wirkte sie sichtlich orientierungslos.

Bizarre Szenen auf der Bühne

Ihr Auftritt nahm schnell eine ungewöhnliche Wendung. Direkt nach dem Betreten der Bühne griff sich die Pop-Ikone nach hinten und machte eine schlüpfrige Bemerkung:

Sie scherzte über einen Laser und beschwerte sich lautstark über ein zu kurzes Mikrofon.

Sie zog Troye Sivan und Charli XCX zu sich und äußerte Unklarheit über den Preis.

Erst als Charli XCX die Gewinnerkarte öffnete, wurde der Grund der Auszeichnung klar.

Rückkehr nach historischen VMA-Momenten

Nach der Aufklärung betonte die Sängerin, dass Tanz alles in ihrem Leben sei, und forderte das Publikum auf aufzustehen, da auf der Tanzfläche alle gleich seien. Mit diesem spektakulären Auftritt kehrte der Star 23 Jahre nach ihrem legendären Kuss mit Britney Spears auf die VMA-Bühne zurück.