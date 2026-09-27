Jennifer Lopez zeigt sich "oben ohne"

Jennifer Lopez gewährt ihren Fans ungeschminkte Einblicke auf Instagram und spricht offen über den bevorstehenden Auszug ihrer Zwillinge.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In einem Clip auf der Plattform Instagram präsentiert sich die 57-jährige Jennifer Lopez ungeschminkt in einem hellgrünen Seidenkleid. Während sie Werbung für ihre Kosmetikmarke JLo Beauty macht und sich eincremt, wird sie sehr persönlich. "Meine Kinder gehen ja bald aufs College", erzählte Lopez ihren Fans. Aus diesem Grund habe sie vergangenen Sommer noch einmal "so viel Zeit wie möglich" mit ihren 18-jährigen Zwillingen Emme und Max verbracht. Wenn ihre Kinder ausgezogen sind und sie im leeren Nest sitze, seien es Routinen wie Sport, Hautpflege und Selbstfürsorge, die sie aufrecht halten. "Natürlich freut man sich unglaublich darauf, dass die Kinder in diesen neuen Abschnitt ihres Lebens eintreten. Aber wir müssen uns auch daran erinnern: Für uns beginnt ebenfalls ein neuer Lebensabschnitt", erklärte die Sängerin und Schauspielerin.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Im Video kann man sehen, dass Lopez auch mit 57 Jahren ungeschminkt faltenfrei und bezaubernd aussieht.

Gedanken zum Auszug der Zwillinge

Lopez ergänzte, dass man in dieser Phase "alte Träume wieder hervorholen" könne, etwa um "wieder Bücher zu lesen". Für die Künstlerin sei der Abschied "eine beängstigende Zeit", aber zugleich "ein Neuanfang". Dass ihr dieser Schritt schwerfällt, hat sie nie geheim gehalten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auftritt als Diva in Mailand

Jennifer Lopez © WireImage

Am Samstag präsentierte sich J. Lo in Mailand wiederum von ihrer Diva-Seite. Am Morgen erschien sie zur Modenschau von Dolce & Gabbana in einem strengen schwarzen Dreiteiler mit Schiebermütze und hohen Stiefeln. Später wechselte sie in ein transparentes schwarzes Spitzenkleid, bei dem ihre Dessous durchblitzten, kombiniert mit einem dunklen Mantel und hohen Schuhen.