Greta Thunberg spendet 100.000 Euro für Impfstoff-Initiative

Das Geld soll über die Stiftung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an die solidarische Impfinitiative Covax gehen, wie die 18-jährige Schwedin als Gast von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus an Montag bei einer Online-Pressekonferenz verkündete.

About 1 in 4 people in high-income countries have received a COVID-19 vaccine, compared with just 1 in more than 500 in low-income countries.

My foundation will donate €100000 to support COVAX to ensure a more equitable global COVID-19 vaccine distribution.