Wiesn-Flirt! Glööckler braucht "Abwehrspray"

Modeschöpfer Harald Glööckler sorgte am Montagabend in der traditionsreichen Münchner Käfer-Schänke für großes Aufsehen. Mit einer extravaganten Kombination aus Lederhose und Luxus-Stöckelschuhen zog der TV-Star alle Blicke auf sich und sprach offen über sein Liebesleben.

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Bei Harald Glööckler ist mehr immer mehr: Beim Besuch der Käfer-Wiesn-Schänke auf dem Münchner Oktoberfest bewies der Modedesigner einmal mehr sein Gespür für opulente Selbstinszenierung. Mit einer platinblonden Mähne, markant geschminkten XXL-Lippen, extrem langen XXXL-Fingernägeln und auffallend hohen, schwarzen Louboutin-Stöckelschuhen schritt der Künstler durch das Promi-Zelt. Lediglich bei der Wahl seines Beinkleids zeigte sich Glööckler traditionsbewusst: Statt pompöser Paillettenrobe wählte er für das Volksfest eine zünftige Lederhose.

Champagnerlaune und Flirt mit mysteriösem Begleiter

Im Gespräch mit der BILD-Zeitung zeigte sich der Star bestens aufgelegt und voller Energie. Auf der Festbank genoss er das bunte Treiben sichtlich in vollen Zügen und sparte nicht mit guter Laune: "Mir geht’s blendend. Ich sitze neben einem hübschen jungen Mann, mit dem ich ein bisschen flirte. Tolle Musik, Super-Stimmung – mir könnte es nicht besser gehen." Nach dem Namen seiner charmanten Begleitung gefragt, überraschte der Designer mit einer eigenwilligen Bezeichnung: Der junge Mann heiße "View", was im Deutschen die Bedeutung von Sicht oder Aussicht trägt.

An gesellschaftlichen und amourösen Aussichten herrscht im Alltag des Entertainers nach eigener Aussage gegenwärtig kein Mangel. Die Schar an Interessenten sei derart angewachsen, dass der Alltag bisweilen turbulent gerate. "Ich brauche fast schon ein Abwehrspray, so viele Angebote habe ich", scherzte der Modemacher im Festzelt über die anhaltende Flut an Avancen aus dem In- und Ausland.

Warum eine feste Beziehung derzeit ausgeschlossen ist

Trotz des regen Interesses an seiner Person definiert sich der TV-Star derzeit ganz bewusst als überzeugter Junggeselle. Zwar gebe es zahlreiche Verehrer im Festzelt sowie im privaten Umfeld, doch für eine verbindliche Lebenspartnerschaft sieht er in seinem aktuellen Lebensabschnitt keinen Raum. "Ich habe nicht nur hier Verehrer, sondern auch drumherum. Eine Beziehung mit Männern kann ich mir derzeit aber nur ambulant vorstellen, nicht stationär", stellte Glööckler gegenüber BILD mit einem Augenzwinkern klar. Feste Verpflichtungen stehen derzeit nicht auf seiner Agenda.

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Vollkommen verschlossen ist das Herz des Designers für interessante Persönlichkeiten der Branche jedoch keineswegs. Insbesondere ein prominenter Musiker hat das Interesse des Stilikons geweckt: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz wird von Glööckler außerordentlich geschätzt. Zu dessen unkonventionellem Auftreten findet der Modeschöpfer lobende Worte: "Ich finde gut, was er macht. Er hat einen eigenen Stil, ich finde ihn cool."

Ein klares Plädoyer für modische Unangepasstheit

Dass sein auffälliger Kleidungsstil auf dem traditionsbewussten Münchner Volksfest nicht bei jedem Betrachter auf ungeteilte Zustimmung stößt, ficht den extrovertierten Stargast in keiner Weise an. Glööckler versteht sein Auftreten seit jeher als klares Statement für Individualität und Freiheit jenseits starrer gesellschaftlicher Normen. Zum Abschluss seines Festzelt-Besuchs servierte der Designer noch eine philosophische Lebensweisheit: "Fische schwimmen gegen den Strom. Nur die Toten nicht."

Auf der Münchner Wiesn überließ Harald Glööckler an diesem Montagabend jedoch nichts dem Zufall. Ganz entspannt ließ er sich im VIP-Bereich vom Champagnerstrom treiben, während das vielzitierte Abwehrspray gegen aufdringliche Verehrer sicher in der Handtasche verstaut bleiben konnte.