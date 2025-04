ÖSV-Ausnahmetalent beendet Karriere – mit nur 21 Jahren

Mit nur 21 Jahren zieht der Speed-Spezialist einen Schlussstrich.

Martin-Luis Walch galt lange als neuer Hoffnungsträger im ÖSV. Während dem Speed-Spezialisten viele Experten bereits zutrauten, irgendwann das Erbe von Matthias Mayer oder Vincent Kriechmayr antreten zu können, warfen mehrere schwere Verletzungen den Vorarlberger immer wieder zurück.

Nun zieht Walch mit gerade einmal 21 Jahren einen Schlussstrich und beendet seine aktive Karriere. Auf Instagram gab der Vorarlberger seinen Rücktritt bekannt. „One hell of a ride“, schreibt Walch und teilt dabei zahlreiche Fotos seines Werdegangs. Besonders bedankt sich der Vorarlberger dabei für die Unterstützung seiner Familie.

Vorerst hat der 21-Jährige die Skier gegen Bücher eingetauscht und will seinen Abschluss in Psychologie an der Uni Innsbruck machen. Langfristig will der Vorarlberger aber in anderer Funktion wieder zum Skisport zurückkehren.