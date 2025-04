ÖSV-Star beendet Karriere – mit nur 25 Jahren

Rücktritt „Time to say goodbye“: Die Speed-Spezialistin zieht einen Schlussstrich.

Nächster Rücktritt im ÖSV: Michelle Niederwieser verkündete auf Instagram ihr Karriereende – mit gerade einmal 25 Jahren.

„Time to say goodbye“ schrieb die Vorarlbergerin in ihrem emotionalen Posting. "Danke, Skirennsport, es war mir eine Ehre. Und ein riesiges Dankeschön an die Menschen, die mich jeden Tag unterstützen. Mama & Papa – danke für alles", so die Speed-Spezialistin.

Niederwieser gab im Dezember 2023 in der Abfahrt von Val-d’Isère ihr Weltcup-Debüt und gewann mit Platz 23 auf Anhieb ihre ersten Weltcuppunkte. In der Saison 2024/25 holte sich die Vorarlbergerin in der Abfahrt und Super-G weitere Startplätze, der große Durchbruch blieb aber aus. Nun zieht die verletzungsgeplagte 25-Jährige einen Schlussstrich und beendet ihre Ski-Karriere.