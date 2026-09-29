Sido-Ex Charlotte: Nie wieder Ehe!

Zehn Jahre lang war TV-Moderatorin Charlotte Engelhardt mit Deutsch-Rapper Sido verheiratet. Im gemeinsamen Podcast mit Georgina Stumpf zieht sie nun einen klaren Schlussstrich unter das Thema Heirat, sehnt sich aber nach einer neuen Liebe.

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Im Podcast "The Real Ex-Wives" sprach Charlotte Engelhardt überraschend offen über ihr persönliches Liebesleben und die Zeit an der Seite ihres früheren Ehemannes Paul Hartmut Würdig, der unter seinem Künstlernamen Sido berühmt wurde. Von 2012 bis 2022 waren die Moderatorin und der Musikproduzent verheiratet, ehe die Scheidung das offizielle Ende besiegelte.

Klare Absage an eine zweite Hochzeit

Im Gespräch mit ihrer Kollegin Georgina Stumpf kam die Unterhaltung schnell auf die Lehren aus vergangenen Beziehungen zu sprechen. Als Stumpf ganz direkt wissen wollte, ob sich Engelhardt nach all den Erfahrungen jemals wieder für den Gang zum Traualtar entscheiden würde, fiel die Reaktion der Moderatorin denkbar eindeutig und unmissverständlich aus. Sie stellte sofort klar, dass sie auf keinen Fall noch einmal heiraten würde. Nach dem Ende der Beziehung mit dem Musiker habe sie keinerlei Bedürfnis mehr, den Bund der Ehe jemals wieder einzugehen, da sie offenbar sehr ernüchternde und negative Erfahrungen mit dieser Institution verbindet.

Trotz der deutlichen Absage an ein juristisches Eheversprechen bedeutet diese Entscheidung keineswegs, dass die bekannte TV-Moderatorin dem Thema Liebe den Rücken gekehrt hat. Eine feste Partnerschaft auf Augenhöhe könne sie sich für die Zukunft weiterhin sehr gut vorstellen. Engelhardt offenbarte, dass ihr insbesondere die alltäglichen Facetten und kleinen Momente einer Zweisamkeit im Leben fehlen, etwa das Gefühl, dass am Abend einfach ein Partner zu Hause anwesend ist.

Sehnsucht nach dem unsichtbaren Band

Ihre Gefühlswelt beschrieb die Moderatorin mit bemerkenswerter Offenheit und einem Hauch von Melancholie. Sie stellte im Podcast die sehnsüchtige Frage in den Raum, ob denn nicht mal ein, zwei oder drei Abende irgendjemand einfach da sein könne. Mit spürbarer Wehmut beobachte sie im Alltag andere Paare, die auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch durch ein unsichtbares Band fest miteinander verbunden seien. Bei solchen eingespielten Partnern reiche oft schon ein einziger Blickkontakt aus, damit der jeweils andere sofort erkenne, was der Partner in diesem Augenblick brauche.

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Diese emotionale Tiefe und das blinde Verständnis innerhalb einer Beziehung vermisse die alleinerziehende Moderatorin im Alltag sehr, wenngleich sie eine erneute Heirat mit einem Mann kategorisch ausschließt.

Auch Sido-Ex Georgina Stumpf fürchtet die Ehe

Auch Podcast-Partnerin Georgina Stumpf, die vor vielen Jahren ebenfalls mit Rapper Sido liiert war, teilte Engelhardts Ansichten vollkommen. Die Influencerin erklärte, dass sie sich in ihrer aktuellen Lebenssituation ebenfalls keine Hochzeit vorstellen könne. Vor allem die enorme rechtliche und persönliche Verantwortung mache ihr große Sorgen. Hinzu komme die ständige Furcht davor, dass gravierende Entscheidungen des Partners unweigerlich extreme Auswirkungen auf das eigene Leben haben könnten.

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Gleichzeitig gab jedoch auch die derzeit alleinstehende Stumpf zu, dass ihr eine emotionale Beziehung im Alltag fehle. Ihr fehle vor allem die Geborgenheit in den ruhigen Stunden des Tages. Stumpf schilderte offen, wie schön es wäre, gemeinsam mit einem geliebten Partner auf dem Sofa zu liegen, innig zu kuscheln und sich über die kleinen und großen Ereignisse des Tages auszutauschen. So einig sich die beiden früheren Weggefährtinnen des Musikers über das Scheitern von Ehen zeigten, so groß bleibt bei beiden Frauen der Wunsch nach Nähe und Zweisamkeit.