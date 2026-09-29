Neubauer und Campos: Hochzeit in Chile

Schauspielerin Christine Neubauer und José Campos haben in Chile geheiratet. Vor der Chiu-Chiu-Kirche gaben sie sich in romantischer Kulisse das Jawort.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Schauspielerin Christine Neubauer (64) und der Produzent José Campos (60) haben ihre Hochzeit gefeiert. Das Paar berichtete Ende September 2026 im Interview mit dem Magazin "Bunte" über die Feierlichkeiten in der chilenischen Heimat des Bräutigams. Hierbei fällt auf, dass die Angaben im vorliegenden Bericht widersprüchlich sind: Während zu Beginn erwähnt wird, dass die kirchliche Hochzeit bereits im Mai stattfand und nun die standesamtliche Trauung folgte, wird an späterer Stelle erklärt, dass im Mai das standesamtliche Jawort gegeben wurde und nun die kirchliche Trauung vor der berühmten Chiu Chiu Kirche in San Francisco de Asis folgte.

Besondere Bedeutung des Ortes

Die Trauung fand "Ganz romantisch in weiß und Smoking vor der berühmten Chiu Chiu Kirche in San Francisco de Asis" statt. Der Ort hat für die beiden eine tiefe Bedeutung, da sich Neubauer und Campos im Jahr 2008 in der Nähe von San Francisco de Asis bei Dreharbeiten kennenlernten. Erst drei Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen wurden sie im Jahr 2011 ein Paar und gehen seither gemeinsam durchs Leben. Die Schauspielerin betonte, von Anfang an das Gefühl gehabt zu haben, "füreinander bestimmt zu sein".

Die Chiu Chiu Kirche in San Francisco de Asis © Getty Images/iStockphoto

Emotionale Momente am Altar

Bei der kirchlichen Hochzeit trug Christine Neubauer ein Runway-Kleid aus Paris, das sie vor Jahren in einer Boutique in Potsdam entdeckt hatte, kombiniert mit einem in Chile angefertigten, fünf Meter langen Spitzenschleier. José Campos erschien in einem Smoking von Dolce & Gabbana. "Als ich in diesem Look einer sizilianischen Madonna auf José zuging, sind wir beide in Tränen ausgebrochen", erinnert sich die Schauspielerin. "Den ganzen Tag über war ich wie im Glücksrausch", so Christine Neubauer weiter.

Gemeinsame Dreharbeiten in Chile

Für die Schauspielerin ging damit eine langjährige Vision in Erfüllung: "Meine kühnsten Träume sind wahr geworden, denn ich hatte seit Jahren die Vision, dass wir an diesem magischen Ort heiraten und gleichzeitig unseren gemeinsamen Film dort drehen." Sechs Wochen lang waren die Schauspielerin und der Produzent bereits in Chile für die Dreharbeiten des Road-Movies "La Puta Vida".