Meghan: Workout im Luxus-Fitnessclub

Herzogin Meghan sucht nach ihrem Umzug nach Ausgleich. Im exklusiven Privatklub setzt sie auf Reformer-Pilates, um Kraft zu tanken und neue Kontakte zu knüpfen.

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Herzogin Meghan (45) hat nach ihrem Umzug allem Anschein nach eine neue Methode gefunden, um den Kopf freizubekommen. Wie "The Sun" berichtet, besucht die Ehefrau von Prinz Harry (42) seit einigen Wochen regelmäßig Kurse für Reformer-Pilates. Dafür verschlägt es sie zum exklusiven Privatklub Soho Farmhouse in Oxfordshire. Im sogenannten Wellness Barn trainiert die frühere Schauspielerin auf einem verschiebbaren, bettähnlichen Gerät den gesamten Körper.

Meghan liebt Pilates © Instagram

Neue Kontakte im Wellness Barn

Die Einheiten nutzt sie keineswegs nur, um fit zu bleiben. Eine Quelle beschreibt das Ganze folgendermaßen: "Meghan liebt Reformer-Pilates über alles. Es ist eine großartige Möglichkeit für sie, abzuschalten und zugleich neue Freunde in der Gegend zu finden." Die Herzogin soll sich mittlerweile als Stammgast etabliert haben. "Meghan ist zu einer regelmäßigen Teilnehmerin der Kurse im Wellness Barn geworden und sie ist gesprächig und höflich", behauptet der Insider. Trotz der prominenten Mitschülerin bleibe die Stimmung entspannt: "Alle in den Kursen lassen ihr ihren Freiraum. Es ist eine sehr ruhige Umgebung und niemand möchte ihren Frieden stören."

Hohe Kosten für die Mitgliedschaft

Reformer-Pilates soll neben Kraft und Haltung die mentale Verfassung verbessern, Stress reduzieren und den Kopf schärfen. Für diesen Spaß muss Prinz Harrys Frau allerdings tief in die Tasche greifen: Eine Mitgliedschaft kostet umgerechnet über 5.200 Euro pro Jahr. Die Membership öffnet die Türen zu mehr als 50 Klubs weltweit.