Amira Aly: 34er mit Tränen und viel Romantik

Die Moderatorin feierte ihren Geburtstag im privaten Kreis und teilt zutiefst berührende Einblicke in ihr Familienleben. Die hochschwangere TV-Persönlichkeit reagierte auf die liebevollen Gesten ihrer Kinder und ihres Partners Christian Düren mit großen Emotionen.

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Anlässlich ihres Geburtstages meldete sich Amira Aly mit einer Reihe privater Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Kanal bei ihren zahlreichen Anhängern. Das Fest im trauten Heim stand ganz im Zeichen des Familienglücks und der Vorfreude auf den bevorstehenden Nachwuchs. Die Moderatorin, die sich derzeit in freudiger Erwartung befindet und hochschwanger ist, zeigte sich von den zahlreichen Aufmerksamkeiten zu Tränen gerührt.

Romantischer Blumengruß von Partner Christian Düren

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand eine festlich geschmückte Tafel im Essbereich des Hauses. Über dem Tisch schwebten große silberne Folienballons sowie ein Ballon mit der Aufschrift "Happy Birthday". Für besondere Begeisterung sorgte ein gigantisches Arrangement aus unzähligen roten und weißen Edelrosen, das die Tischmitte dominierte. Dieses florale Liebesbekenntnis stammt von ihrem Partner Christian Düren, der seiner Liebsten damit eine sichtliche Riesenfreude bereitete. Neben dem opulenten Blumenstrauß blitzte auf dem Tisch zudem ein edles Schmuckkästchen auf.

Die handgeschriebenen Geburtstagskärtchen ihrer Kinder rührten Amira. © Instagram

Für die Moderatorin war dieser Moment von überwältigenden Gefühlen geprägt. In ihrer aktuellen Lebensphase reagierte Amira besonders ergriffen auf die Mühen und Aufmerksamkeiten ihres Liebsten. Ungeschminkt, im legeren dunklen Oberteil und mit locker gebundenem Haar zeigte sie sich ihren Fans vollkommen ungekünstelt und gelöst. Auch für das leibliche Wohl war mit Schachteln voller bunter Donuts und glasierter Krapfen bestens gesorgt, die rund um eine kleine Geburtstagsfigur aufgetischt waren.

Handgeschriebene Kinder-Zeilen sorgen für Freudentränen

Den emotionalen Höhepunkt des Tages bildeten jedoch zwei handgeschriebene Botschaften ihrer Buben, die der stolzen Mama die Tränen in die Augen trieben. In ungelenker, kindlicher Handschrift stand auf einem gelben Notizzettel mit Bleistift geschrieben, dass Mamy die beste sei, liebevoll verziert mit einem gemalten Herzen. Auf einem weiteren, gefalteten weißen Blatt Papier überbrachten die Kleinen auf Englisch den Gruß "Happy Mama BIRTH Day We love you".

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Diese unschuldigen Liebesbeweise machten den Geburtstag für Amira Aly perfekt. Angesichts der intensiven Gefühle, die eine Schwangerschaft naturgemäß mit sich bringt, rührten die zuckersüßen Zettelchen nicht nur die Mutter selbst, sondern auch zehntausende Follower in den sozialen Netzwerken. Die ehrliche Zuneigung ihrer Kinder verdeutlicht, wie eng und geborgen das Familienleben der beliebten Moderatorin abseits des Scheinwerferlichts ist.

Große Anteilnahme und Glückwünsche aus der Promi-Welt

Binnen kürzester Zeit entwickelte sich der Social-Media-Beitrag zu einem wahren Herzens-Hit im Netz. Weit über 16.000 Fans versahen die Fotoserie innerhalb weniger Stunden mit einem Like. Auch zahlreiche namhafte Kolleginnen aus der deutschen Fernsehbranche übermittelten in den Kommentaren ihre herzlichsten Wünsche für das neue Lebensjahr.

So hinterließ Model Lilly Becker liebevolle Grüße mit roten Herzen als Zeichen der Verbundenheit. Sat.1-Kollegin Marlene Lufen gratulierte voller Begeisterung mit zahlreichen Ausrufezeichen, während sich Promi-Expertin Frauke Ludowig und Moderatorin Paula Lambert mit herzlichen Botschaften, Kuss- und bunten Blumen-Symbolen anschlossen. Nach ereignisreichen Monaten blickt die Moderatorin an der Seite von Christian Düren nun voller Vorfreude auf die Geburt ihres Babys und ein glückliches neues Lebensjahr.