Tierischer Ausflug
Bambi schwärmt im Honeymoon für anderen Begleiter
Nach 20 gemeinsamen Jahren feierten Bambi und ihr Ehemann Senad eine zweite Hochzeit. Für die anschließenden Flitterwochen entschieden sich die beiden gegen gewöhnliche Reiseziele wie die Malediven und reisten stattdessen gemeinsam mit ihren zwei kleinen Töchtern nach Schladming. Neben Entspannung im Infinity-Pool, Ausflügen mit der Gondel und Fahrten in die Berge standen gemeinsame Erinnerungen im Mittelpunkt des Urlaubs.
Besondere Begegnungen in den Bergen
Während des Aufenthalts machten die Urlaubsgäste Bekanntschaft mit der heimischen Tierwelt. Senad traf auf eine zutrauliche Dohle, während Bambi Bekanntschaft mit einem ruhigen Murmeltier schloss. Das Tier hielt geduldig für ein gemeinsames Foto still, bevor es wieder in die freie Natur zurückkehrte. Nach den Ausflügen schloss sich auch die Dohle wieder ihrem Weg an, und die Familie verbrachte den Rest der Reise zusammen.
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Nächste Feier auf der Heimreise
Für das Paar verlief der Urlaub somit als eine Mischung aus Romantik und Chaos, begleitet von den beiden Töchtern. Direkt im Anschluss an die Flitterwochen ging die Reise nahtlos in das nächste Familienereignis über: Auf der Heimfahrt feierte Sohn Lionel seinen 16. Geburtstag.
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