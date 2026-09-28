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Tierischer Ausflug

Bambi schwärmt im Honeymoon für anderen Begleiter

Bambi und Senad Bruckner
© Privat
Nach ihrer zweiten Hochzeit verreisten Bambi und Senad nach Schladming. In den Flitterwochen mit ihren Töchtern sorgten Begegnungen mit einer Dohle und einem Murmeltier für heitere Momente.
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Nach 20 gemeinsamen Jahren feierten Bambi und ihr Ehemann Senad eine zweite Hochzeit. Für die anschließenden Flitterwochen entschieden sich die beiden gegen gewöhnliche Reiseziele wie die Malediven und reisten stattdessen gemeinsam mit ihren zwei kleinen Töchtern nach Schladming. Neben Entspannung im Infinity-Pool, Ausflügen mit der Gondel und Fahrten in die Berge standen gemeinsame Erinnerungen im Mittelpunkt des Urlaubs.

Bambi hat neuen Verehrer
Bambi hat neuen Verehrer © Privat

Besondere Begegnungen in den Bergen

Während des Aufenthalts machten die Urlaubsgäste Bekanntschaft mit der heimischen Tierwelt. Senad traf auf eine zutrauliche Dohle, während Bambi Bekanntschaft mit einem ruhigen Murmeltier schloss. Das Tier hielt geduldig für ein gemeinsames Foto still, bevor es wieder in die freie Natur zurückkehrte. Nach den Ausflügen schloss sich auch die Dohle wieder ihrem Weg an, und die Familie verbrachte den Rest der Reise zusammen.

Senad fressen die Vögel aus der Hand
Senad fressen die Vögel aus der Hand © Privat

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Nächste Feier auf der Heimreise

Familie Bruckner in Schladming
Familie Bruckner in Schladming © Privat

Für das Paar verlief der Urlaub somit als eine Mischung aus Romantik und Chaos, begleitet von den beiden Töchtern. Direkt im Anschluss an die Flitterwochen ging die Reise nahtlos in das nächste Familienereignis über: Auf der Heimfahrt feierte Sohn Lionel seinen 16. Geburtstag.

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