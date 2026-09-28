Prominente Gäste feierten bei der Schubertiade

Zahlreiche prominente Gäste erlebten ein glanzvolles Vorfinale der Schubertiaden im Schubert Schloss Atzenbrugg. Ildikó Raimondi und Günter Haumer begeisterten das Publikum mit Wiener Musik.

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Das Vorfinale der Schubertiaden lockte viele Gäste nach Atzenbrugg. Das ausverkaufte Konzert bildete den Auftakt für den Saisonabschluss, der am Sonntag mit dem Programm "Orgel trifft Volksmusik" und dem Familiengesang Knöpfl seinen Schlusspunkt findet. Bei der Veranstaltung traten Kammersängerin Ildikó Raimondi, Bariton Günter Haumer und die Philharmonia Schrammeln auf. Neben musikalischen Beiträgen wie dem Altwiener Couplet "Mir is’s alles an’s" und Johann Strauß’ Walzer "An der schönen blauen Donau" führten launige Anekdoten durch den Nachmittag.

Ildiko Raimondi, Thomas Hampson, Elisabeth Gürtler und Maria Rauch-Kallat © Hersteller

Prominente Gäste im Schubert Schloss

Unter den Anwesenden befanden sich Altbundespräsident Heinz Fischer mit Ehefrau Margit, die ehemalige Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, Schauspielerin Maresa Hörbiger und ihr Sohn Manuel Witting. Auch der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson reiste mit seiner Frau Andrea Herberstein an. Während der Vorführung von Schuberts "Deutsche Tänze" entdeckte Heinz Fischer einen Drachen am Himmel. Zudem bedankte sich Ildikó Raimondi bei Fischer für ihre frühere Ernennung zur Kammersängerin, woraufhin er sie umarmte.

Heinz und Margit Fischer © Hersteller

Empfang in der nahen Aumühle

Nach dem Auftritt lud Gastgeberin Elisabeth Gürtler die Künstler sowie ausgewählte Besucher zum gemeinsamen Empfang in die benachbarte Aumühle ein. Mit dem bevorstehenden Konzert am Sonntag in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich enden die diesjährigen Schubertiaden.