"Let‘s win this!" - Kanzler ruft zum Wahlsieg auf

Die Spitzenkandidaten der Parteien rufen zum Wählen auf. Auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer stimmt seine Wähler auf den Sonntag ein.

"12 Stunden. Let's win this", gibt die Junge ÖVP die Marschrichtung für die Nationalratswahl morgen vor. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer teilte den Instagram-Post in seiner Story. Seine letzte Station des Wahlkampfs war Niederösterreich, genauer gesagt Wiener Neustadt. Nehammer besuchte unter anderem die Theresianische Militärakademie, wo heute 72 Berufs-und 46

Milizoffiziere, darunter 8 Frauen feierlich in die Truppe übernommen wurden.

© Instagram/karl.nehammer

So verbringt Karl Nehammer den Wahl-Sonntag

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wählt um 10 Uhr in Wien-Hietzing. Anschließend will er Zeit mit seiner Familie verbringen. Am Nachmittag trifft sich der ÖVP-Chef dann mit seinem Team und verfolgt mit diesem gemeinsam ab 17 Uhr die Hochrechnungen. Die Wahlparty der Volkspartei ist am Abend in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse geplant.